Из-за подрыва Каховской ГЭС около 20 000 человек нуждаются в переселении
- 8.06.2023, 3:11
Об этом сообщил Госдеп США.
Наводнение, которое началось из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, создало необходимость в переселении около 20 000 человек. Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Ведант Патель.
«16 000 жителей сразу оказались в опасности из-за наводнения в результате повреждения и разрушения (дамбы), и около 20 000 человек нуждаются в переселении», – заявил Патель.
Он добавил, что наводнение угрожает не только людям, домам и хозяйствам, но создает дополнительный риск при обеспечении безопасности на Запорожской АЭС и вокруг нее, а также существенно усложняет водоснабжение на юге Украины, включая Крым.
«Это дополнительно влияет на стабильность национального энергоснабжения, угрожает экологическим системам и продовольственной безопасности», – добавил представитель Госдепа.