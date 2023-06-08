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Из-за подрыва Каховской ГЭС около 20 000 человек нуждаются в переселении

  • 8.06.2023, 3:11
Из-за подрыва Каховской ГЭС около 20 000 человек нуждаются в переселении

Об этом сообщил Госдеп США.

Наводнение, которое началось из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, создало необходимость в переселении около 20 000 человек. Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

«16 000 жителей сразу оказались в опасности из-за наводнения в результате повреждения и разрушения (дамбы), и около 20 000 человек нуждаются в переселении», – заявил Патель.

Он добавил, что наводнение угрожает не только людям, домам и хозяйствам, но создает дополнительный риск при обеспечении безопасности на Запорожской АЭС и вокруг нее, а также существенно усложняет водоснабжение на юге Украины, включая Крым.

«Это дополнительно влияет на стабильность национального энергоснабжения, угрожает экологическим системам и продовольственной безопасности», – добавил представитель Госдепа.

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