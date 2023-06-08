«Хочу добиться невероятных результатов в бизнесе и для этого применяю две вещи» 8.06.2023, 9:01

1,370

Как белорус отказался от «простых удовольствий» ради карьеры.

Привычки минчанина Евгения способны взорвать мозг у тех, кто привык жить в режиме легкого хаоса. Парень всегда встает и ложится в одно и то же время, моется только холодной водой, изо дня в день ест одинаковую еду, носит только черные джинсы и футболки, слушает умные аудиокнижки вместо залипания в соцсетях. А еще он планирует абсолютно все — даже звонки маме и свидания с девушкой. Зачем это все?

Журналисты onliner.by встретились с Евгением Левым у него дома — в небольшой студии, где он последние полгода живет со своей девушкой. Сейчас молодые люди в процессе переезда в более просторную квартиру. Там будет несколько комнат, чтобы один мог спать в строго отведенное для этого время, а другой — учиться или работать (графики у ребят совпадают не всегда).

В нынешней квартире подчеркнутый минимализм: однотонные стены и строгий дизайн. Разбросанных по углам носков вы точно не увидите — хотя бы потому, что Евгений ведет их учет, как и всех остальных предметов одежды.

Внимательно гардероб оценим позже, а для начала предлагаем получше познакомиться. Евгению всего 21, но к этому возрасту он успел начать несколько бизнесов и поработать с десятками компаний в качестве консультанта. Звучит не очень реалистично, но парень уверяет, что это так.

— Я начал работать лет в 15. Мои родители занимаются бизнесом, и сначала я подрабатывал у мамы в формате «принеси-подай», а потом сел на звонки, набирался опыта. После окончания школы заинтересовался инвестициями и пошел сначала в финансовый консалтинг — сделал несколько проектов бесплатно и со временем наработал портфолио. С тех пор чем только ни занимался: маркетинг, финансы, привлечение капитала, развитие продуктов в IT. Сейчас я работаю в крупной компании, занимаюсь маркетингом и развитием продукта и параллельно провожу консультации для бизнеса.

— А как же учеба? — удивляемся мы.

— После школы я не пошел в университет. Точнее, поступил, сходил на пары несколько раз, а потом просто ушел в перерыве и забрал документы. Мне показалось, что там преподавали какую-то чушь. Уже тогда я не представлял, как это пригодится мне в жизни.

С того момента Евгений полностью посвящает себя работе. Он не скрывает, что мечтает в будущем стать «великим человеком», и делает для этого все возможное.

— Я хочу добиться невероятных результатов в бизнесе и для этого применяю две вещи. Первое — стараюсь упростить все жизненные процессы, чтобы высвободить время и ресурс на глобальные цели. Второе — стараюсь перестроить мозг на то, чтобы получать удовольствие от решения сложных задач.

Сейчас каждому из нас доступно слишком много простых удовольствий. Я работаю над тем, чтобы мотивировать себя иначе.

Девять часов сна — приоритет номер один

В погоне за успехом важно четко расставить для себя приоритеты. Для Евгения это в первую очередь режим дня и качественный сон. Каждое утро он встает строго в 06:45 и ложится спать в 21:45 — это девять часов полноценного отдыха.

— До того, как мы с девушкой стали жить вместе, я вставал в 04:30 и ложился спать в 19:30 — даже в выходные. Сейчас график пришлось сместить, это такой компромисс для нас. Но надеюсь, что, когда у нас будет две комнаты, я вернусь к более ранним подъемам. Все-таки утренние часы — самые продуктивные: ты максимально отдохнувший, выспавшийся. А еще у тебя есть минимум три часа, когда никто не отвлекает тебя по работе и ты можешь взяться за самую серьезную задачу.

Чтобы не допустить сбоев, Евгений настроил себе два будильника. Один из них — световой, он начинает симулировать рассвет за 15 минут до пробуждения. Также у парня есть приложение в телефоне, когда звонок можно отключить только сканом QR-кода, который находится в ванной.

— А как ложиться спать всегда вовремя, расскажете?

— Нужно просто принять, что сон — это приоритет номер один. У тебя не бывает повода его отложить — ни работа, ни встреча не могут этому помешать. Для меня это легко, потому что на вечеринки я не хожу, ни разу в жизни там не был. С отходом ко сну тоже проблем не бывает, когда всегда живешь по одному графику. Вот вчера я пришел поздно — в 21:41. Через четыре минуты уже спал.

Еда всегда одинаковая. Все просчитано до грамма

В течение дня у парня всего два приема пищи. Завтрак очень плотный: пять яиц и половина пачки курицы, пожаренной на сковороде. Запивает это Евгений энергетическим смузи. В коктейль входят молоко, овсянка, орехи, клубника и бананы.

— На обед я обычно ем 300 граммов творога с вареньем. Не идеальный вариант, конечно, но мне подходит. Еще во время тренировки обычно выпиваю сладкий напиток: быстрые углеводы нужны, чтобы не падал сахар. Раньше еще пил протеин с молоком, теперь просто смешиваю какао с молоком.

Содержимое холодильника впечатляет и пугает одновременно. Одинаковые пакеты с молоком и соком, запас «шайб» из творога, много упаковок яиц и курицы.

Евгений говорит, что ему так удобно: его ежедневный рацион просчитан до грамма. Есть табличка, где четко прописано, сколько калорий и углеводов/белков/жиров парень съедает за день. И вся эта еда должна попасть в организм в интервале 8 часов — остальные 16 белорус предпочитает голодать.

— Раньше я ел четыре раза в день, но в итоге пришел к интервальному голоданию. Мне кажется, что, когда ты сытый, ты плохой охотник, у тебя мотивация естественным образом падает. Кроме того, еда ведь сказывается и на качестве сна. Если ты перед сном поешь, хуже спишь, поэтому я стараюсь есть в первой половине дня.

— Но неужели не хочется пробовать что-то новое?

— Я могу перекусить где-то в новом месте, например подстроить свидание с девушкой под белковый обед и заменить творог на стейк. Но это бывает редко, примерно раз в месяц.

Мне не нужно разнообразие. Если бы можно было вообще не есть, я бы легко обходился без еды.

Тренировки — на результат. И никакой горячей воды

Сложно представить себе эффективного человека, который не уделяет внимания физнагрузке. Евгений примерил на себя разные виды спорта, но в итоге пришел к пауэрлифтингу. Тренировки у парня всегда продолжительные — по два с половиной часа. Это непростое удовольствие, но ресурсное (стопроцентное попадание в шкалу ценностей).

— Это, может, не самый динамичный вид спорта, но мне подходит. Во-первых, для меня важно постоянно достигать какого-то результата. В пауэрлифтинге я хочу стать кандидатом в мастера спорта, а потом и мастером спорта. А еще такие тренировки делают меня более привлекательным. В беге, например, чтобы чего-то добиться, мне пришлось бы весить всего 65 килограммов. Хочется все-таки быть сильным, иметь возможность и девушку на руки поднять.

Помимо спорта, Евгений очень уважает закаливание. У него годами была отключена горячая вода в квартире (пришлось вернуть лишь по просьбе девушки). Парень считает, что холод дает полезную встряску для организма.

— Холодная вода помогает проснуться. И для иммунитета хорошо: я заметил, что меньше болею. Плюс это еще один способ медитации, проверки себя и своих возможностей — как на гвоздях постоять. Раньше я даже зимой пытался по улице ходить в футболке, но стал слишком быстро худеть, потому что организм тратил много энергии на согревание. В итоге я отказался от этого эксперимента.

Фиксирует все задачи: когда постричь ногти или сходить в магазин

Планировать жизнь Евгению помогает приложение Trello. Туда парень закидывает три типа задач: стратегические, внезапные и повторяющиеся (звучит сложно, но сейчас поясним).

К примеру, есть цель на год — увеличить продажи. Чтобы этого достичь, нужно раздробить большую задачу на более мелкие — на каждый месяц. Регулярно 1-го числа белорус просматривает список своих задач на месяц и составляет недельный график. А по воскресеньям просматривает список задач на неделю и раскидывает дела по дням. И вот уже получается конкретный план для каждого дня.

К стратегическим задачам добавляются внезапные: встретиться с журналистами, например. Неслучайно несколько недель подряд Евгений писал нам сам: оказывается, у него в Trello висела эта задача.

— Все задачи получают две характеристики: срочность и важность. И исполняются в порядке приоритета. Каждый час я просматриваю список задач на день и удаляю то, что сделано или потеряло актуальность, а что-то переношу.

Евгений записывает даже такие дела, которые большинство из нас и не думает планировать! Например, постричь ногти — у парня это еженедельная задача по четвергам. Или позвонить маме — это тоже прописано, регулярность — три раза в неделю.

— А не бывает такого, что просто хочется позвонить маме? Внепланово?

— Я не знаю, мне хватает трех раз в неделю, — улыбается парень.

В перерывах — книги и медитации. Музыка под запретом

Сложная система с постановкой задач позволяет Евгению максимально концентрироваться на работе — это то, ради чего в принципе затевался весь план.

— Для меня жизнь и работа — это неразрывные понятия. Есть, по сути, три вещи в моей жизни: тренировки, время с семьей (в том числе я отношу сюда девушку) и работа, которой я уделяю все остальное время. У меня нет других особых увлечений. Могу с девушкой фильм какой-то посмотреть, но это относится ко времени с семьей — сам бы я тратить на это ресурс не стал.

Из мелочей, которые дополняют его жизнь, Евгений выделяет только медитацию и чтение. Читает мантры Евгений два раза в день по 20 минут — это время, когда он старается отстраниться от мыслей и задач. Своего рода отдых, который позволяет еще более эффективно заниматься своей работой.

Для чтения парень чаще всего выбирает аудиоформат. Слушает аудиокниги при любой возможности — в дороге, в очереди, в начале тренировки. А вот на музыку установил себе запрет: считает это слишком «простым удовольствием».

Свидания по плану, воздержание — мощный ресурс

Как вы уже поняли, девушка тоже вписана в график, причем время общения с ней строго регламентировано.

— У нас свидания обычно три раза в неделю. В четверг — один час, в субботу — три часа, а в воскресенье у нас полдня, обычно с четырех дня и до отхода ко сну.

— Как девушка к этому относится?

— Мы с ней знакомы уже восемь лет, а встречаемся почти два года. Мне кажется, я бы с другой девушкой и не мог сойтись. У нее тоже график плотный. То есть она не скучает без меня, тоже всегда занята.

— Но вы звоните друг другу в течение дня?

— Созваниваемся редко, чаще переписываемся, — говорит парень. — В целом мы почти не взаимодействуем в будние дни: не ужинаем вместе, не проводим время. Но на выходных проводим полноценные свидания, которые планируем и к которым готовимся.

Получается, что мы живем вместе, но взаимодействуем в режиме букетно-конфетного периода. Гениально, на мой взгляд.

Мы не удержались и спросили Евгения о том, как обстоят дела с интимом. Уместен ли план в отношениях между мужчиной и женщиной? И тут выяснилось, что у Евгения в целом довольно специфичное отношение к потребностям человека в сексе.

— Секс является одним из главных источников мотивации, особенно для мужчин. У меня всегда была сильная половая конституция, и я пользовался этим как ресурсом. Я придерживался полного воздержания — временами до года. Мне были запрещены любая активность и любое потребление контента интимного характера. И количество дополнительной энергии, которую я получал, было невероятным. Из всех привычек от этого, наверное, был самый сильный выхлоп.

— А как с ограничениями сейчас?

— Как я и сказал, в основном наше общение с девушкой приходится на выходные, то есть присутствуют определенные ограничения. И мне по-прежнему строго запрещено смотреть порно и самоудовлетворяться.

График стирки и список вещей «для чемодана»

И еще немного небанальной рутины. Чтобы выглядеть всегда привлекательно и не тратить на это ни минуты лишнего времени, парень собрал гардероб из одинаковых вещей. У него есть семь футболок, три пары джинсов, две пары кроссовок, одни ботинки, две куртки на разную погоду, костюм, пальто и несколько рубашек для деловых встреч. Вся одежда, за исключением рубашек, черного цвета.

Футболки и джинсы по очереди проходят двухнедельный цикл носки, прежде чем отправиться в стирку. Тут работает своя система.

— Перед сном я снимаю футболку и перевешиваю ее в конец шкафа. На следующий день надеваю новую и снова перемещаю в конец. Аналогично с джинсами. Когда такая «каруселька» проходит два круга, я отдаю одежду на стирку.

Если Евгений отправляется в поездку по работе, в чемодан он бросает вещи по списку, который тоже составлен заранее. Там прописано все до мельчайших деталей. А еще у белоруса есть таблица, где собрано все имущество, которым он владеет. Там указано, какой срок службы у вещей — это нужно, что не забывать про амортизацию. Например, футболки одним махом списываются раз в год — так парню удобнее.

— Откуда такая тяга все систематизировать? Может показаться, что это какое-то навязчивое состояние.

— Когда все планируешь, получается очень сильно разгрузить голову. И в этом вообще основной смысл всего, что я придумываю. Я хочу, чтобы неважные задачи решались с минимальными усилиями.

Сложно ли делить быт с таким парнем?

Алина рассказала нам, как ей живется с таким дисциплинированным и целеустремленным парнем:

«Мы знакомы с Женей с шестого класса. Некоторые из его привычек стали зарождаться уже тогда, конечно, не на этапе выполнения, а на этапе желаний. Например, он хотел себе одинаковый гардероб, но тогда представлял себя в костюмах: рубашках, пиджаках и брюках.

В целом образ жизни Жени мне понятен. Я понимаю, какие правила и для чего он вводит, поэтому его привычки не кажутся мне странными. Думаю, что таким образом он пытается упростить свою жизнь. И ему это действительно идет на пользу. Без системы он больше забывает или отвлекается.

Не скажу, что на меня сильно распространяются его системы в быту. То есть у меня нет «графика стирки». Но есть привычки, которые я переняла и за которые благодарна. Например, стала спать больше, а раньше всегда страдала от недосыпа. А еще стала вводить в свою жизнь методы релаксации.

Пожалуй, мне комфортно делить с Женей быт, потому что я взяла от его системы только то, что мне подходит. Я думаю, ему со мной жить сложнее, чем мне с ним».

А что все-таки приносит радость? Поймет не каждый

Алкоголь, курение — все это, естественно, проходит мимо Евгения, потому что такие привычки забирают ресурсы у организма. Аналогично с чтением новостной ленты: наш герой считает это бессмысленной тратой времени.

— Это очень легкий дофамин, вы как будто сериал смотрите. И самое главное, если произойдет что-то реально значимое, я об этом все равно узнаю от знакомых. То же касается соцсетей — пока у меня нет потребности там присутствовать. Если в будущем я стану супервеликим, тогда, может, и начну делиться опытом.

— Наверняка у вас есть кумиры, с которых вы берете пример?

— Да, в основном это бизнесмены. Может быть, вы слышали про Николая Сторонского — это крупный предприниматель, финансист, один из богатейших людей в мире. Меня очень мотивирует его история. В спорте это Криштиану Роналду. Мне кажется, он тоже в большей степени перфекционист, выстраивает всю жизнь вокруг своей цели.

— Цель — это прекрасно, но расскажите про свои маленькие радости. Я, например, утром мечтаю о кофе…

— У меня кофе под запретом, — тут же парирует парень и дополняет: — Наверное, таких радостей немного. Скорее я нацелен на результат. Когда больше денег заработал или хорошо потренировался, поднял в зале 200 килограммов — это новая цифра. Результаты могут быть и промежуточными, не обязательно каждый день ставить рекорды. Мне просто нравится развиваться, чего-то достигать. Это как в игре: люди прокачивают своего персонажа, а я делаю это в реальной жизни.

— Но почему вы отказываете себе в удовольствиях?

— У меня есть своя теория на это счет. Эволюционно у человека сложился гормональный ресурс, который должен мотивировать его. Например, убил мамонта и лакомишься жирным кусочком — получи выброс дофамина, соблазнил девушку из племени — снова выброс дофамина. Так как люди — разумные существа, они придумали множество способов хакнуть эту систему и получать вознаграждение без работы.

Сейчас мы заходим на фуд-корт, а там изобилие блюд. В интернете за 10 минут можно увидеть больше обнаженных девушек, чем в прошлом люди могли не увидеть и за 10 жизней.

Я пытаюсь сопротивляться этому и не даю мозгу почувствовать, что награда дается в отрыве от усилий. Хочу получать удовольствие от решения сложных задач, как и было задумано эволюцией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».