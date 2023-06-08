Лукашенко: Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС? 35 8.06.2023, 12:06

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Диктатор заявил, что ему «все видно».

Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств — членов ОДКБ высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС, передает пресс-служба диктатора.

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС? Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня «контрнаступа». Поэтому — Каховка, Каховка… А это же все видно», — заявил Лукашенко.

Напомним, плотина Каховской ГЭС была взорвана россиянами изнутри утром 6 июня.

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