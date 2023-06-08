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В Беларусь идут грозы и сильные дожди

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  • 8.06.2023, 13:55
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В Беларусь идут грозы и сильные дожди

Но при этом сохранится красный уровень опасности.

В Беларусь придут сильные дожди и грозы, но красный уровень опасности из-за чрезвычайной пожарной опасности никто не отменял. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Днем 9 июня, в пятницу, местами по Беларуси ожидаются грозы, в южных районах — сильные дожди», — говорится в сообщении.

При этом на пятницу сохраняется штормовое предупреждение с красным уровнем опасности: 9 июня на большей части территории Гомельской, Минской и Могилевской областей, а на остальной территории страны местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

Почти во всех районах Беларуси введены либо запреты, либо ограничения на посещения лесов — в настоящее время их можно посещать только в Ельском районе.

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