«Это — не заговор, но из-за этих районов цены в городе выше» 2 8.06.2023, 14:11

2,032

Почему в Бресте квадратный метр стоит дороже, чем в других регионах Беларуси?

Тот, кто следит за нашими еженедельными мониторингами, возможно, заметил одну любопытную тенденцию — квадратный метр в Бресте всегда стоит дороже, чем в других областных центрах. Причем, разница составляет не 20−30 долларов, а 100−150. Неужели все объясняется близостью польской границы? А может, город популярен у россиян, решивших переехать?

Ответить на вопрос о брестских ценах сайту realt.by помог учредитель агентства недвижимости «Бугриэлт», автор телеграм-канала Wikidom недвижимость Николай Тукин.

Для начала представим факты. Анализ стоимости квадратного метра за последнюю неделю в разных регионах страны говорит нам, что пока в Могилеве, Витебске и Гомеле средняя цена «квадрата» крутится вокруг 700−750 долларов, брестчане уже продают «квадрат» по 874 доллара. Конечно, первым делом, хочется кивнуть в сторону границы — мол, там и дополнительный заработок, и повышенный спрос на жилье. Но в Гродно при такой же границе (рядом еще и Литва) стоимость метра сейчас составляет 790 долларов.

Что ж, а может в Бресте просто высокие зарплаты, отсюда и более высокая стоимость жилья? Открываем статистику Национального статистического Комитета за апрель (более свежей пока нет) и видим, что средняя начисленная заработная плата в стране по состоянию на апрель 2023 года в Могилевской области составила 1473 рубля, в Витебской − 1547 рублей, в Брестской − 1568 рублей, в Гродненской — 1629 рублей, а в Гомельской — 1646 рублей (самая высокая после Минска и Минской области). Выходит, что дело и не в средней зарплате.

«Это — не заговор, но если бы этих районов не было, цены в городе были бы ниже»

− Возможно, брестчане и зарабатывают немного больше условного Могилева или Витебска, но основная причина высокой цены квадратного метра кроется в наличии в Бресте большего количества современных многоэтажных домов, возводимых частными компаниями. Как правило, частные застройщики строят в городе монолитные или кирпичные дома, что подразумевает другой комфорт для жильцов, но и соответственно другую себестоимость, − говорит Николай Тукин. − И если мы смотрим базу сделок по Бресту, то там сразу же видно, что есть ряд районов, где преобладают монолитные дома, они и показывают цену метра на порядок выше, чем другие.

Эксперт объясняет, что в сравнении с другими областными центрами в Бресте выше доля современных жилых кварталов не панельного типа. Конечно, в Бресте есть обычные панельные кварталы, которые примерно одинаково выглядят во всех городах, но именно среди новостроек панели тут меньше, чем в других областных центрах.

− Я говорю о таких районах, как Папанина, Гоголя, Махновича, Морозова, Воровского и других, где цена метра на вторичке достигает 900−1100 долларов. В противовес им есть и старые районы — такие, как Восток, Вулька, Дубровка, Ковалево, − там цены равняются 700−900 долларам. Плюс, как и во всех городах, в Бресте есть не самые популярные районы, типа Граевки, Речицы, Дубровки, где метр может стоить около 500−700 долларов.

По словам Николая Тукина, именно из-за этого статистика и выдает среднюю цену метра по Бресту в районе 800−850 долларов, которая на 100−150 долларов выше, чем в остальных областных городах.

− Эта цена складывается за счет того что ежемесячно около 15−20% сделок касается новых районов с монолитными домами. Если бы этих районов не было, то и цены в городе были бы на 100 долларов с «квадрата» меньше, как минимум.

Интересно, что некоторые люди видят в высоком по стоимости метре скрытый смысл или даже заговор − типа у брестчан выше доходы, рядом − граница и все такое.

− На самом деле за такие цены город должен в хорошем смысле сказать спасибо местным частным застройщикам, которые строят монолитные кварталы в противовес типовым панельным домам, а также и властям, которые проводят аукционы и продают землю под жилое строительство частным застройщикам.

Кстати, слухи о том, что квартиры в Бресте скупают россияне, также не соответствуют действительности. Этот миф мы уже опровергали. По статистике, покупатели из России составляют на брестском рынке 2−3% от общего числа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».