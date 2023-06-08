Власти готовят «зачистку» таксистов 1 8.06.2023, 14:22

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Фото с сайта blisch.by

Работать смогут только те, кого одобрят силовики.

На общественное обсуждение 8 июня вынесен проект указа Лукашенко «Об автомобильных перевозках пассажиров», которым предлагается по-новому урегулировать сферу нерегулярных автомобильных перевозок. Вводятся новые обширные требования и ограничения для всех, кто работает в сфере такси и нерегулярных перевозок пассажиров, а иностранные сервисы фактически блокируются, если не проведут полную локализацию, пишет «Зеркало».

Проект указа предусматривает создание единого государственного реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Вести реестр будет Транспортная инспекция Минтранса. Цель реестра — «устранение возможностей причинения вреда жизни и здоровью людей». В него будут включаться сведения о:

перевозчиках;

транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси);

водителях;

диспетчерах перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;

диспетчерах такси.

Работа диспетчеров, нерегулярных перевозчиков, в том числе такси, без включения в реестр будет запрещена. Водителям и автомобилям, не включенным в реестр, тоже нельзя будет участвовать в перевозке пассажиров.

За внесение сведений в реестр нужно будет платить:

за каждого водителя — 1 базовую величину (37 рублей);

за каждую машину — 2 базовые величины;

за компанию-диспетчера — 100 базовых величин;

за изменение сведений в реестре — 0,5−1 базовую величину.

В случае нарушений Транспортная инспекция может приостановить нахождение в реестре: водителя — на месяц (не больше и не меньше), машины, перевозчика, диспетчера — сразу на 3 месяца. Возобновиться можно будет при устранении нарушений. Иначе из реестра исключат, и работать будет нельзя.

Также могут исключить из реестра, если:

во время приостановки деятельность все равно велась;

под видом нерегулярных перевозок пассажиров выполняются регулярные;

в течение года будет допущено два и более нарушения в порядке приема оплаты и использования кассового оборудования, платежных терминалов;

не предоставлена информация в налоговую или предоставлена недостоверная дважды в течение года;

будет наложено два и более взыскания по КоАП за нарушения законодательства об автотранспорте и автоперевозках в течение года;

не выполняются требования к диспетчерам и перевозчикам, о которых ниже.

Подать новое заявление о включении в реестр можно будет только спустя полгода после исключения.

Согласно проекту указа, иностранные диспетчеры и сервисы такси смогут работать на территории Беларуси, только если создадут тут юрлицо, которое будет выступать в качестве диспетчера или перевозчика и соблюдать все соответствующие требования законодательства.

А требования налагаются очень серьезные. Диспетчеры и перевозчики будут обязаны:

использовать для работы только программы, информационные ресурсы (в том числе приложения для получения заказов от клиентов), размещенные на территории Беларуси (то есть на белорусских серверах) и зарегистрированные в соответствующих госрегистрах. Использование иных информационных систем запрещается, в таком случае деятельность будет караться как незаконные перевозки. В том числе нельзя пользоваться иностранными приложениями и водителям;

использовать для перевозок и передавать заказы только тем водителям и машинам, которые включены в реестр;

фиксировать все заказы, в том числе полученные онлайн, и вести их учет, хранить информацию о заказах пять лет;

предоставить силовикам, а также контролирующим и иным причастным госорганам доступ к информации о заказах и информации в личном кабинете перевозчика. Этот доступ должен быть бесплатным, круглосуточным, дистанционным, с возможностью выгрузки данных и так далее. Эти ресурсы и базы данных должны быть технически размещены на территории Беларуси;

установить в салонах машин и автобусов камеры для видеофиксации процесса перевозки пассажиров. Хранить записи перевозчикам придется в течение месяца и опять же только на ресурсах, расположенных в Беларуси.

В случае нарушения этих требований Транспортная инспекция может ограничить доступ к информационным ресурсам диспетчера или перевозчика. Проще говоря, их сайты, приложения, системы заблокируют. Также это произойдет, если компания дважды за год подаст в налоговую недостоверную информацию. После устранения нарушений доступ может быть возобновлен по решению Транспортной инспекции, налоговой или Комитета госконтроля.

Кроме того, Транспортная инспекция в целях контроля обретает право получать персональные данные физлиц без их письменного согласия, в том числе из различных баз данных и ресурсов, которые ведут юрлица и предприниматели.

Есть еще одно нововведение: выступать арендатором автомобилей с экипажем для нерегулярных перевозок пассажиров смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Проект сейчас находится в стадии общественного обсуждения. Оно продлится до 18 июня на Правовом форуме Беларуси. Затем документ, с учетом правок, передадут на рассмотрение в «палату представителей».

В случае принятия указа большинство его положений вступит в силу с 1 января 2024 года, а пункт о том, что иностранным диспетчерам и перевозчикам нельзя будет осуществлять деятельность без регистрации юрлица в Беларуси, — через два месяца после официального опубликования.

После вступления указа в силу Совмин должен будет в месячный срок подготовить законопроект о штрафах для диспетчеров, водителей и перевозчиков за нарушение новых требований.

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