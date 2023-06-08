Водка и коньяк стали россиянам не по карману 3 8.06.2023, 14:31

В России резко упало производство крепких алкогольных напитков.

Выпуск водки упал на 9,9% год к году, до 27,2 млн декалитров (дал), а коньяка — на 11,7%, до 3,1 млн дал, следует из данных Росалкогольрегулирования.

Всего спиртных напитков крепостью более 9 градусов было выпущено на 5,8% меньше, чем год назад — 38,6 млн дал.

Незначительно снизилось и производство тихих вин — на 0,7%, до 11,36 млн дал. Выпуск игристых и шампанских вин, наоборот, увеличился на 1,4%, до 3,96 млн дал. При этом плодовых вин было произведено на 11,7% больше, или 4,4 млн дал.

Наибольший рост производства отмечен в секторе ликерных вин (+23,2%, до 357,2 тыс. дал) и в слабоалкогольной продукции (+23%, до 7,5 млн далл).

Всего в январе — мае в России было выпущено 66,3 млн дал алкогольной продукции, без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Это на 2,5% меньше, чем годом ранее.

С 1 января 2023 года правительство повысило минимальную цену на крепкий алкоголь. Так, водка стала дороже на 21 росс. руб. — стоимость самой дешевой бутылки 0,5 литра выросла до 281 росс. руб., коньяк подорожал с 480 росс. руб. до 517 росс. руб. за пол-литра, а бренди — с 348 росс. руб. до 375 росс. руб. за тот же объем.

Правительство РФ регулирует минимальные цены на водку с 2009 года для борьбы с теневым бизнесом, пишет The Moscow Times. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, а с 2016-го — на шампанское. Повышение минимальных отпускных цен происходит ежегодно.

После начала войны в Украине и введения санкций против России, которые затронули импорт алкоголя, ассортимент иностранного алкоголя у ретейлеров сократился на 40-95% год к году, а цены выросли на 27–40% (по некоторым позициям — на 70%).

Вместе с тем на фоне ухода с рынка импортной продукции на 11% выросло производство отечественного алкоголя. Однако оно не смогло компенсировать сокращение импорта.

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