В самом центре Минска продают квартиру-дворец 1 8.06.2023, 14:33

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Здание является историко-культурной ценностью.

В самом центре Минска продается квартира, при виде которой вы точно скажете: «Ну это же классика!» Интерьер здесь оформлен под стать локации: находится трешка на улице Карла Маркса, в сталинке 1948 года постройки, так что будущих собственников ждут высокие потолки, широкие оконные проемы и толстые кирпичные стены. Кроме того, здание является историко-культурной ценностью, пишет onliner.by.

Жилье находится на последнем этаже из четырех и занимает площадь чуть больше 90 «квадратов». На них удалось расположить кухню, совмещенную со столовой, гостиную с кроватью, скрывающейся в нише, еще две спальни (одна из них может использоваться и в качестве кабинета) и раздельный санузел.

Как уверяют владельцы, ремонт в трешке выполнен с нуля: полностью заменены электрика и сантехника, выровнены стены, произведена чистовая отделка. Интерьер, как мы уже говорили, классический: итальянская мебель, хрустальные люстры, позолота… Еще и камин имеется — ну куда ж без него в таком-то антураже?

Цена недвижимости — $229 000 по курсу. В эту сумму входит вся кухонная техника и мебель, а также сантехника в ванной и встроенные шкафы. О том, чтобы сохранить в дизайне остальные предметы, придется договариваться отдельно.

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