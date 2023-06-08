Систему обороны россиян смыло Виктор Андрусив

8.06.2023, 15:01

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Виктор Андрусив

Когда спадет вода, украинское контрнаступление будет иметь хорошие шансы

По дамбе.

1. Это было ожидаемо еще в прошлом году. Ожидали, что подорвут при украинском штурме Херсона. Поэтому уже давно многое с украинской стороны было подготовлено. Надеемся, это уменьшит последствия и возможные жертвы.

2. Последствия сейчас оценить невозможно. Масштаб бедствия станет ясен, только когда спадет вода. Я верю, что они будут минимальными, потому что Господь всегда был на украинской стороне.

3. ЗАЭС – в безопасности, пока. Поскольку имеет свое отдельное водохранилище. Но критическое понижение общего объема воды может поставить вопрос поддержки станции.

4. Влияния на контрнаступление нет. Вариант водного десанта на левый берег был очень рискован и без этого. Но когда спадет вода, то наоборот, перспектива десанта будет иметь хорошие шансы, поскольку систему обороны орков смыло.

5. Объяснить этот поступок орков с какой-то тактической или стратегической цели очень трудно. Они месяц назад эвакуировали население. То есть планировали это давно. Возможно, Путин в очередной раз решил попугать Запад своим безумием. Но факт в том, что реакция на этот нелепый поступок – еще больше поддержки и оружия для Украины.

6. За все придется заплатить. Орки просто увеличивают чек своих репараций.

Виктор Андрусив, Telegram

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