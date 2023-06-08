«Патрушев в Минск привез новые методички» 8.06.2023, 15:00

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Что стоит за визитом главы Совбеза РФ в Беларусь?

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев 7 июня прилетел в Минск, чтобы встретиться со своим коллегой Александром Вольфовичем. Патрушев заявил БелТА, что «Вашингтон и его сателлиты готовит переворот в Беларуси». Ранее о том, что власть в Беларуси готовятся сменить силой, заявил Лукашенко.

Сайт Charter97.org посмотрел, что об этом думают белорусы.

«Патрушев в Минск привез новые методички, которые разработаны в Кремле. И этот орк даст наказ, что говорить про клятый Запад, который угрожает Беларуси, самому агрофюреру и всей его колхозной своре. Сценарий будет одинаков, риторика всей этой клоаки также».

«Ага, про перевороты заговорил российский баклан, чья усатая марионетка уничтожала физически белорусских министров, политиков и чиновников, а также фальсифицировала выборы, чтобы превратить Беларусь в свою колонию».

«Чтобы предотвратить переворот под руководством Вашингтона, проведем его под руководством Москвы».

«Кремль переживает за своего вассала. Режимы в РФ и Беларуси — сиамские близнецы — если умрет один, то и другой тоже».

«Я думаю, что любой белорус будет только за. Лишь бы вас, москальских краснопузых уродов, больше никогда не было на земле Беларуси».

«Они действительно деб*лы, или только притворяются? Убить миллионы людей, украсть выборы, захватить власть силовым путем, своровать миллиарды долларов, искалечить судьбы и обвинить во всех своих злодеяниях Вашингтон? Россия, пошла вон из Беларуси!»

«Власть в Беларуси сменят и без Вашингтона. Дали бы оружие в 2020-м году, уже бы и забыли про это».

«Краснопузым недобиткам все время мерещатся какие-то перевороты. Не переворот, а возврат власти народу».

«Какой откровенный и хамский цинизм! Просто наглость запредельная! «Вашингтон готовит…». А Москва? Она чем занимается с этой «интеграцией» и «дорожными картами»? А «зеленые человечки»? Их ветром что ли надуло в 2014-м? Тошнит уже от этой наглой лжи».

«Как же до русских не доходит. Белорусы не хотят быть рабами. Мы не хотим выгребную яму в виде «ЛДНР». Мы европейский народ».

«Вы с переворотом в своей Белгородской области разобраться не можете. А как мне говорили знакомые из Украины, которые имеют отношение к волонтерам для ВСУ, полк Калиновского гораздо более многочисленное и серьезное формирование, чем РДК и ЛСР вместе взятые», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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