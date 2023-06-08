Соболенко не вышла в финал «Ролан Гаррос» 5 8.06.2023, 19:32

2,256

Арина Соболенко

Белоруска проиграла чешке Каролине Муховой.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко сегодня провела тяжелейший полуфинальный матч с теннисисткой из Чехии Каролиной Муховой (43-й номер рейтинга). Белоруска оказалась слабее в трех сетах — 6:7, 7:6, 5:7, передает «Зеркало».

Турнирная сетка до сих пор благоволила белоруске. На «Ролан Гаррос» (включая полуфинал) она встречалась только с несеяными игроками. Соболенко победила украинку Элину Свитолину, американку Слоан Стивенс, россиянку Камиллу Рахимову, белоруску Ирину Шиманович и украинку Марту Костюк. Причем Арина не проиграла ни одного сета. И вот, матч с Муховой.

При счете 4:4 в первой партии чешка взяла подачу белоруски. Затем у нее был сетбол, но Соболенко проявила характер и совершила ответный брейк — 5:5. В итоге судьбу сета решил тай-брейк. Белоруска была «на волоске», проигрывая 0:3, однако сравняла счет и вышла вперед. И все же Мухова оказалась удачливее в концовке — 7:5.

Соболенко так расстроилась, что сразу во втором сете проиграла свою подачу. Но и чешка была небезупречна — 2:2. Начались качели. Соперницы вновь довели дело до тай-брейка. В борьбе нервов Арина была более собранной — 7:5.

В решающем сете Соболенко взяла подачу Муховой в шестом гейме и оказалась в одном шаге от победы — 5:2. Но чешка не сдавалась и сравняла счет. Окрыленная успехом, уже она сделала брейк и победила-таки — 7:5.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».