Украинские бойцы уничтожают дронами танки, БМП, МТ-ЛБ и позиции ВС РФ на Запорожье
- 8.06.2023, 22:30
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Видео.
12-й отряд спецназначения на Запорожье продолжает уничтожать военную технику РФ и ликвидировать российских оккупантов.
Соответствующее видео уничтожения российских оккупантов опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
На видео снято уничтожение двух российских танков, позиции российских пулеметчиков, расчета ПТУР, БМП окупантов, МТ-ЛБ и собственно ликвидацию самих российских оккупантов.