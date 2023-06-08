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Украинские бойцы уничтожают дронами танки, БМП, МТ-ЛБ и позиции ВС РФ на Запорожье

  • 8.06.2023, 22:30
  • 2,208
Украинские бойцы уничтожают дронами танки, БМП, МТ-ЛБ и позиции ВС РФ на Запорожье

Видео.

12-й отряд спецназначения на Запорожье продолжает уничтожать военную технику РФ и ликвидировать российских оккупантов.

Соответствующее видео уничтожения российских оккупантов опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

На видео снято уничтожение двух российских танков, позиции российских пулеметчиков, расчета ПТУР, БМП окупантов, МТ-ЛБ и собственно ликвидацию самих российских оккупантов.

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