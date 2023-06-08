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Байден: У США будет необходимое финансирование для поддержки Украины

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  • 8.06.2023, 22:41
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Байден: У США будет необходимое финансирование для поддержки Украины
Джо Байден

Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Президент США Джо Байден убежден, что американское финансирование для поддержки Украины будет продолжаться, несмотря на дискуссии в Конгрессе.

Об этом Байден заявил на брифинге с премьер-министром Британии Риши Сунаком в Белом доме, сообщает Twitter журналиста украинской службы «Голоса Америки» Остап Яруш.

«Я уверен, что у нас будет финансирование для поддержки Украины столько, сколько потребуется. Я верю, что эта поддержка будет, несмотря на некоторые голоса в Конгрессе о том, стоит ли нам дальше поддерживать Украину, и как долго», - подчеркнул Байден.

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