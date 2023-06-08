Байден: У США будет необходимое финансирование для поддержки Украины

Байден: У США будет необходимое финансирование для поддержки Украины2
- 8.06.2023, 22:41
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Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Президент США Джо Байден убежден, что американское финансирование для поддержки Украины будет продолжаться, несмотря на дискуссии в Конгрессе.
Об этом Байден заявил на брифинге с премьер-министром Британии Риши Сунаком в Белом доме, сообщает Twitter журналиста украинской службы «Голоса Америки» Остап Яруш.
«Я уверен, что у нас будет финансирование для поддержки Украины столько, сколько потребуется. Я верю, что эта поддержка будет, несмотря на некоторые голоса в Конгрессе о том, стоит ли нам дальше поддерживать Украину, и как долго», - подчеркнул Байден.