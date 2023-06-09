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В оккупированном Бердянске прогремели взрывы и начался мощный пожар

  • 9.06.2023, 7:35
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В оккупированном Бердянске прогремели взрывы и начался мощный пожар
иллюстративное фото: getty images

Россияне срочно эвакуируют уцелевшую технику из порта.

В ночь на 9 июня в оккупированном Бердянске прогремели взрывы и начался масштабный пожар, передает dialog.ua.

Жители Бердянска сообщали о ночной «бавовне» в городе.

Горожане пишут в пабликах, что слышали один громкий взрыв, после которого последовал громкий гул.

Оккупанты и пропаганда утверждали, что ЧП произошло на газорегуляторном пункте у хлебокомбината. Коммунальщики и экстренные службы были вызваны к месту пожара, газ перекрыт.

А жители Бердянска говорят о переполохе в городе, и дело не только в пожаре около хлебокомбината. После взрывов оккупанты РФ начали срочно вывозить свою технику из порта.

Не исключено, что машины готовят на выезд из города. В небо подняли вертолеты.

К тому же, по словам очевидцев, захватчики не спешили тушить огонь. Все свои усилия они сконцентрировали на спасении собственного имущества.

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