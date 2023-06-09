Жители Шебекино начали бунтовать против Кремля 2 9.06.2023, 7:48

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В Белгородской области заявляют, что Россия их предала.

Пока Кремль хранит упорное молчание относительно событий в Белгородской области, а Минобороны РФ в очередной раз отчиталось о «победе» над «диверсантами» в приграничных населенных пунктах, жители Шебекино начинают открыто бунтовать, передает dialog.ua.

В местном паблике люди рассказывают об особенностях эвакуации в изъеденные грибком и плесенью пансионаты и санатории, за платное спасение детей и совершенное безразличие государства к их судьбам.

Коренной житель Шебекино Александр утверждает, что его супругу, которая работает в детском саду, сначала заставляли выходить на работу и сидеть с детьми в подвале под обстрелом, а теперь требуют писать заявление на отпуск за свой счет.

«12 числа мне придет смс - ипотека снята. А где я нахожусь в данный момент, что с моим жильем, всем же до лампочки. Я работал, налоги платил, какие гарантии мне государство предоставило? По ситуации я вижу, что государству я не нужен…» – жалуется россиянин. Сейчас его семья живет на даче «без условий».

Яна Аноприенко поддержала мужчину: «Сказал всю правду! Государство нас просто предало! Оставив наши семьи без жилья, работы, с кредитами и ипотеками! Выехав за пределы города мы тоже не особо нужны, цены на жилье бешеные, и их никто не контролирует!».

Она также пишет, что многие вынуждены искать съемное жилье, денег на длительную аренду нет, работы также нет. Ранее сообщалось, что в Шебекино – расцвет мародерства. Воры придумали хитрую схему: сначала под видом волонтеров вывозят людей из города, а потом, не спеша, выносят все из их квартир и домов.

Ранее Легион «Свобода России» и «РДК» обратились к властям Шебекино с призывом не обстреливать город и не наносить вред мирным жителям. Населенный пункт перешел под контроль российских добровольцев.

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