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На парковке возле «Короны» в Минске в машине две недели лежал труп

  • 9.06.2023, 8:01
  • 1,824
На парковке возле «Короны» в Минске в машине две недели лежал труп

В итоге прохожие вызвали милицию.

На парковке возле гипермаркета «Корона» на минской улице Корженевского двое мужчины увидели, что возле одной из машин летает много мух, а после почувствовали трупный запах.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Когда вызвали милицию, то выяснилось, что труп лежал там целых две недели — с 23 мая по 7 июня.

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