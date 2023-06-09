На парковке возле «Короны» в Минске в машине две недели лежал труп 9.06.2023, 8:01

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В итоге прохожие вызвали милицию.

На парковке возле гипермаркета «Корона» на минской улице Корженевского двое мужчины увидели, что возле одной из машин летает много мух, а после почувствовали трупный запах.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Когда вызвали милицию, то выяснилось, что труп лежал там целых две недели — с 23 мая по 7 июня.

В Минске на парковке у Короны две недели лежал труп в машине😬



Лежал он там с 23 мая по 7 июня. Пока один мужчина на парковке не учуял трупный запах и не вызвал милицию. pic.twitter.com/ZQPx2CDHJe — Postim › Беларусь (@postimby) June 8, 2023

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