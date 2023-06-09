Сын Шойгу за четыре дня до мобилизации уехал в Турцию 6 9.06.2023, 8:16

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фото: Sheba Singer / instagram

Новые факты из расследовании команды Навального.

Сын министра обороны РФ Сергея Шойгу 22-летний Данил Шебунов не пошел на войну с Украиной — вместо этого он решил построить карьеру певца, говорится в расследовании команды Алексея Навального.

Шебунов — один из трех внебрачных детей Шойгу и бывшей стюардессы Елены Шебуновой (Каминскас). Он закончил элитную школу «Президент» на Рублевке, обучение в которой стоит два млн рублей в год, а уже в 19 лет стал бизнесменом — у него есть два офисных здания в центре Москвы, которые он сдает в аренду.

За несколько дней до войны с Украиной Шебунов, который раньше собирался стать профессиональным футболистом, заявил о начале музыкальной карьеры под псевдонимом Sheba. Он завел тик-ток, а 24 февраля выложил видео с каверами известных песен.

В апреле певец объявил кастинг для съемок своего первого клипа — в нем Шеба поет на английском языке и исполняет акробатический этюд с раздевающейся девушкой. Позже вышел еще один клип, в котором певец делает смузи.

В сентябре, за четыре дня до мобилизации, Шебунов уехал в Турцию — страну НАТО — и выкладывал оттуда ролики своего отдыха на море.

В «Инстаграме» сын Шойгу рассказал о своем распорядке дня: репетиция, кастинг, поездка на локацию; встречи со стилистом, визажистом и пробный макияж; спорт, вокал; косметолог, парикмахер, солярий. После выхода расследования Шебунов закрыл свой аккаунт, на который подписаны 254 человека.

В интервью сын Шойгу говорил, что пишет песни исключительно на английском языке, а одна из его целей — «выход на мировой уровень». На YouTube-канал Шебунова на момент публикации подписаны всего 732 человека, однако на клипах — десятки тысяч просмотров. Глава отдела расследователей ФБК Мария Певчих считает, что для продвижения роликов были задействованы боты.

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