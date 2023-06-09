Трампу выдвинули новые обвинения по семи эпизодам 5 9.06.2023, 8:30

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фото: epa

Экс-президент должен явиться в окружной суд США 13 июня.

Большое федеральное жюри выдвинуло бывшему президенту США Дональду Трампу обвинение по семи эпизодам в деле о неправомерном обращении с более чем 100 секретными документами.

Об этом сообщает NBC.

Обвинение было предъявлено в четверг, 8 июня. По данным источников издания, уже 13 июня Трамп должен явиться в окружной суд США.

Сам Трамп все обвинения отвергает и называет дело «охотой на ведьм». По его словам, он якобы имел право рассекретить данные, хранившиеся в документах.

«Я невиновный человек, я не сделал ничего плохого», – заявил Трамп.

Скандал с секретными документами Трампа

В августе 2022 года ФБР обнаружило в имении Трампа Мар-а-Лаго ряд документов с грифом «секретно», которые он должен был сдать в Национальный архив. Позже Трампу вручили повестку в суд из-за одного из случаев хранения таких документов.

В июне этого года Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

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