Симоньян не «мироточит» и Соловьев не потерял аппетит Ника Белоцерковская

9.06.2023, 8:40

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Россия лицемерно бросила «своих».

Сейчас специально пробежала по скрепным каналам.

Как там реагируют на очередной «бесчеловечный теракт Украины» на Каховской [ГЭС]?

Что со «счастливо освобожденными от укронацистов» новыми «своими», которых, как мы помним, Россия никогда не бросает.

Мироточит ли Симоньян, как спится Красовскому и Канделаки, потерял ли аппетит Соловьев?

Встали ли в едином порыве? Накрыло ли мощной Z-волной спасательных операций? Сплотились ли вокруг обездоленных и пострадавших от бесчеловечного «киевского режима»?

Угадайте. Правильно. Там звенящая тишина.

Лицемерные мрази. Вырвалось, извините.

Волонтеры в ужасе. С той, оккупированной стороны лютый ад. Лютый. Люди на крышах без воды, света, с севшими телефонами. Старики, дети. Плавают трупы.

Про домашних животных я просто молчу.

А российские военные стреляют по украинским волонтерам. По спасателям стреляют. Еще раз. Стреляют. По спасателям.

«Своих»!

Всем мира. Но только после того, как эта нечисть окончательно сгинет.

Ника Белоцерковская, Facebook

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