Симоньян не «мироточит» и Соловьев не потерял аппетит
- Ника Белоцерковская
- 9.06.2023, 8:40
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Россия лицемерно бросила «своих».
Сейчас специально пробежала по скрепным каналам.
Как там реагируют на очередной «бесчеловечный теракт Украины» на Каховской [ГЭС]?
Что со «счастливо освобожденными от укронацистов» новыми «своими», которых, как мы помним, Россия никогда не бросает.
Мироточит ли Симоньян, как спится Красовскому и Канделаки, потерял ли аппетит Соловьев?
Встали ли в едином порыве? Накрыло ли мощной Z-волной спасательных операций? Сплотились ли вокруг обездоленных и пострадавших от бесчеловечного «киевского режима»?
Угадайте. Правильно. Там звенящая тишина.
Лицемерные мрази. Вырвалось, извините.
Волонтеры в ужасе. С той, оккупированной стороны лютый ад. Лютый. Люди на крышах без воды, света, с севшими телефонами. Старики, дети. Плавают трупы.
Про домашних животных я просто молчу.
А российские военные стреляют по украинским волонтерам. По спасателям стреляют. Еще раз. Стреляют. По спасателям.
«Своих»!
Всем мира. Но только после того, как эта нечисть окончательно сгинет.
Ника Белоцерковская, Facebook