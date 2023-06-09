«Если мужчина хочет видеть рядом с собой красавицу — пускай создает условия» 3 9.06.2023, 9:22

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Белоруска искренне рассказала о своих тратах на внешность.

Вере 27 лет, она рисует картины на заказ и работает UI/UX-дизайнером в IT, а еще считает, что находится в абсолютной гармонии со своей внешностью, пишет onliner.by.

«Я сейчас в той форме, к которой хотела прийти», — говорит девушка.

«С ранних лет понимала, над чем в себе хочу поработать»

Вера говорит, что в детстве, как это обычно бывает, не задумывалась о своей внешности, но, когда начала взрослеть, стала смотреть на себя со стороны.

— Мне хотелось быть красивой, я к этому стремилась, думаю, в том числе из-за того, что у меня от природы развит эстетический вкус и желание видеть прекрасное. Хотелось видеть красивое отражение и иметь хорошую фигуру, поэтому стремилась к этому. Мне комфортно быть ухоженной и красивой, а не наоборот.

Художник — это мое призвание, с которым я на всю жизнь, я уже более 10 лет рисую картины на заказ. Из увлечений могу назвать — внезапно — компьютерные игры (понятно, что из-за работы не могу тратить на них много времени, но я в теме). Люблю ходить в музеи — не для галочки и фото в Instagram: поскольку я художник, мне интересно посмотреть на чужое творчество и вдохновиться. Кстати, точно так же помогают развивать воображение и компьютерные игры.

Регулярно хожу в зал — сейчас для поддержания формы и общего тонуса, я давно достигла той формы, которую хотела.

Занималась вейкбордом и сноубордом, однако, к сожалению, из-за травмы пришлось оставить. Какое-то время ходила на любительский балет, но дальше увлечения это не зашло, чтобы заниматься профессионально, нужно посвятить этому всю жизнь.

Сейчас девушка довольна тем, как она выглядит: с одной стороны, помогла генетика, с другой — без работы над собой и улучшений у косметолога не обошлось.

— Изначально от природы у меня нормальные данные, но я с ранних лет понимала, что́ хочу изменить и над чем надо поработать — чтобы в итоге прийти к тому, что я визуально хочу. Мне было не достаточно того, что дала природа, я понимала, что это не предел возможностей.

Сейчас модно говорить «Принимай себя» — да, это окей, но моя позиция в том, что можно одновременно работать над собой и становиться лучше. Дело не в перфекционизме, а в том, что ты становишься счастливее, когда выглядишь так, как тебе нравится.

Вера при росте 168 сантиметров весит 49 килограммов и имеет модельные параметры 89-59-89. Поддерживать форму помогают занятия в тренажерке и питание — без специальных диет, но и без фанатизма.

— Отдаю себе отчет, что ем, хотя иногда могу съесть что-то вредное.

От природы я эктоморф, поэтому не может быть оправдания, что у меня широкая кость.

От генетики не уйдешь: если, к примеру, у девушки широкие плечи и узкий таз, то она не сделает себе фигуру «песочные часы». Мне в этом плане повезло с пропорциями.

Был момент в университете: я решила, что недостаточно худая. Тогда при росте 168 сантиметров я весила 52—53 килограмма.

Я практически не ела и резко похудела на 4 килограмма, и это было критично для организма, произошел гормональный сбой. Это была ошибка, повторять которую никому не советую.

Буквально за два месяца прибавилось 10 килограммов. Потом пришлось год восстанавливать здоровье, еще несколько лет не могла похудеть, хотя постоянно старалась это сделать. Только когда организм пришел в норму, вес ушел. Больше я таких ошибок не делаю.

«Косметикой почти не пользуюсь»

Но хорошая генетика и модельные параметры — это еще не все. Вера не скрывает, что подкалывала губы и в итоге осталась довольна изменениями. Частый вопрос из TikTok — делать губы или зубы — не стоял: когда-то девушка чуть больше года носила брекеты, по тем ценам это обошлось в $1000.

— Я уже четыре года хожу к косметологу подкалывать губы и очень довольна результатом. Больше в лицо ничего не колола.

По словам девушки, после изменений она почувствовала себя более гармонично и даже засомневалась, стоит ли делать ринопластику, о которой думала раньше.

— Когда у тебя маленькие губы, то на контрасте с ними нос, естественно, кажется больше. А когда губы большие, но нос на их фоне выглядит меньше. Как художник, я специализируюсь на портретах, поэтому все эти нюансы на лице сразу вижу. Может, поэтому так хотелось пропорциональности.

Стандартом красоты для себя Вера всегда считала длинные волосы, так что это еще одна статья трат. Обладательницы длинных волос знают: они часто секутся, ломаются — в общем, уход требует дополнительного времени, нервов и, конечно, денег.

Сколько пришлось вложить в волосы за последнее время, подсчитать сложно, но суммы это внушительные.

— Был опыт неудачного кератина: к сожалению, мастер немного обожгла кожу головы, волосы испортились и стали ломкими. После этого обращалась в том числе к трихологу, на курс лечения потратила 1000 рублей за два месяца.

Регулярно пользуюсь сывороткой для роста волос — 250 рублей за упаковку объемом 500 миллилитров, хватает на полгода. Шампуни разные — и за 20 рублей, и за 80, с этим можно экспериментировать, всегда бальзам или маска (20—30 рублей за упаковку, хватает на месяц). После мытья использую спреи с термозащитой и уходом (30—40 рублей, хватает на полгода или больше).

Один раз наращивала волосы, но этот опыт мне совсем не понравился. Неприятно ощущение чего-то инородного на голове. Если для фотосессии или мероприятия, можно потерпеть, но всегда ходить с этим некомфортно.

Четыре года назад Вера начала делать перманент губ и бровей и считает это удачным решением: больше не надо тратить время на сборы.

К стандартным тратам Вера относит маникюр и педикюр, лазерную эпиляцию (курсами при необходимости).

А вот траты на косметику минимальные: благодаря перманенту девушка практически не красится, буквально пару раз в месяц — например, как на эту фотосессию с ярким блеском для губ.

— Стараюсь выбирать хорошие продукты, которые будут на меня работать. На моей полке мало косметики и только та, которой я реально пользуюсь.

У меня стандартный уход с дневным и ночным кремом. Чуть ли не раз в полгода покупаю одну маску за 20—30 рублей, делаю ее, когда вспоминаю.

Умыться мылом или чуть ли не Fairy, как это прокатывает у мужчин, у девушек не получится. Но нужно смотреть точечно, над чем работать. Если у меня были проблемы с волосами, тогда, конечно, я потратила деньги. Но просто так скупать кучу всего смысла нет. Не люблю, когда продукт просто занимает место на полке.

С декоративной косметикой история похожая: одна косметичка, в которой есть нужный минимум. Хотя, конечно, случаются импульсивные покупки, когда хочется поэкспериментировать после рекомендаций в TikTok.

«Самые приятные комплименты — от девушек»

Бюджет Веры на красоту — от 400 рублей в месяц постоянных трат плюс процедуры, которые надо делать с определенной периодичностью. Самое дорогое удовольствие — это увеличение губ. Но девушка о тратах не жалеет и не понимает мужчин, которые осуждают девушек за это.

— Это странно, когда мужчины хейтят девушек за то, что они тратятся на внешность. Если он недоволен, что девушка тратит его деньги, это вопрос их договоренностей, кому что надо от жизни и отношений. А если она вкладывает в себя свои деньги, то это мужчину не должно волновать.

К счастью, у меня не было такого, чтобы мужчина был недоволен тратами на внешность. Это грустная история, когда появляются претензии. Как правило, мужчина хочет видеть рядом с собой красивую женщину — пускай создает условия, чтобы была такой, а не говорит о том, что ей нельзя тратить на свой уход.

Если речь о каких-то модификациях внешности, человек должен сам решать, что он хочет, а чего не хочет. Бывает так, что мужчина против увеличения губ или наращивания ресниц или, наоборот, хочет, чтобы девушка сделала какую-то операцию. Если партнер давит в таких вопросах, это уже нездоровые отношения.

В целом яркая внешность дает дополнительные бонусы. Но у этого есть и обратная сторона, считает Вера.

— От девушек получить комплимент еще приятнее, потому что это будет на 100% искренне, они будут говорить это без какого-то умысла, — шутит Вера. — В целом комплименты делают часто — как знакомые, так и незнакомые люди, больше всего в соцсетях, но на улице тоже подходят знакомиться.

Обратная сторона привлекательной внешности — за мой отказ познакомиться начинали угрожать и говорить неприятные вещи. Но это скорее единичные случаи, даже в Instagram редко приходится сталкиваться с хейтерами.

Наверняка найдется человек, который будет хейтить, но я в открытую негативной реакции не получала.

Чтобы кто-то писал о внешности «У тебя спортивная фигура, фу, какой кошмар» — такого не было.

Если девушки накачивают себе губы на пол-лица, естественно, им будут об этом писать. Но я держу все в рамках гармонии, у меня в лице или в фигуре нет ничего из ряда вон выходящего. Наверное, в целом я вписываюсь в общепринятые стандарты.

Постоянные траты каждый месяц:

Абонемент в спортзал — 90 рублей.

Маникюр — 70—80 рублей.

Педикюр — 60 рублей.

Наращивание ресниц — 60 рублей.

Траты на косметику и уходовые средства — от 100 рублей.

Итого — от 400 рублей.

Периодические траты:

Перманент губ раз в два года вместе с коррекцией — 300 рублей.

Перманент бровей раз в два года вместе с коррекцией — 300—350 рублей.

Кератин для волос — раз в полгода 200—250 рублей.

Лазерная эпиляция, поддерживающие процедуры раз в два-три месяца — 200—300 рублей в зависимости от количества зон.

Увеличение губ — около 725 рублей при вводе 1 мл гиалуроновой кислоты, сделаны инъекции на 5,5 мл.

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