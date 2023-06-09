Александр Фридман: «Белгородский сценарий» лишит Лукашенко главного козыря 9.06.2023, 10:36

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Александр Фридман

В России этого боятся.

Лукашенко заявил, что Каховскую ГЭС взорвали украинцы, что ложится в канву российской пропаганды. Также он повторил спорную информацию российского Минобороны о потерях ВСУ. Как Лукашенко превратился в российского пропагандиста? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом и историком Александром Фридманом.

— Лукашенко давно уже на волне российской пропаганды. Я думаю, тут ситуация может быть более сложной. Первый вопрос, который в этой связи можно задать, верит ли он в то, что говорит. Я допускаю, что верит, что к этим выводам Лукашенко пришел под влиянием тех источников, которые у него есть. Мы же не знаем, какую информацию в итоге кладут на его стол. Вполне можно представить, что доклад от Министерства обороны или аналитическая записка от КГБ, которые ему присылают, именно эти нарративы и содержат. Такой истории я бы не исключал.

Также важен и контекст. У Лукашенко есть особенная тяга повторять российские пропагандистские нарративы, он их повторяет практически во всех ситуациях и особенно старается в присутствии российских официальных лиц. Такая ситуация и была с Патрушевым, одним из архитекторов войны против Украины, человеком, который уже прославился распространением одиознейших фейков об ядерном облаке над западной Европой или о подрыве Украиной Каховской ГЭС. Он, кстати, и в Минске повторил, что взорвали украинцы. Это для Лукашенко было сказано и для российской аудитории.

В таких ситуациях Лукашенко стремится всегда показать, что он главный союзник, что он единственный союзник. Он подчеркивал это много раз, пытаясь повысить свое значение для России. Лукашенко это все охотно повторяет, но я не исключал бы варианта, что он, возможно, в это и верит.

Я бы вот еще на что обратил внимание: когда Лукашенко коснулся темы украинских потерь, то у него очень странная цифра прозвучала, более двух тысяч. Почему странная — она не соответствует официальной информации Министерства обороны России. Если я не ошибаюсь, цифра, которую они озвучили, была явно не две тысячи, а ближе к четырем. Это значительно отличается от того, что озвучил Лукашенко.

Поэтому возникает вопрос: а что это за две тысячи, откуда они взялись, если в России они нигде не фигурировали? И почему он не повторил то, что озвучил Шойгу? Почему белорусская государственная пропаганда это все тиражирует, цитирует и даже не пытается для себя ответить на вопрос, что это за цифра в две тысячи, откуда он ее взял?

Лукашенко обычно такие вещи произносит, когда отрывается от бумажки и у него начинается так называемая импровизация. Это как раз и был тот случай. Поэтому да, он часть российского пропагандистского аппарата, его используют в полной мере, но он отрабатывает и свою собственную программу. У Лукашенко уже есть определенный сет из тезисов, который сформировался, и он их в той или иной ситуации повторяет. Что-то идет на первое место, что-то идет на второе, но принципиально ничего не меняется, ничего такого нового от Лукашенко мы не услышали.

— Он выдает эти сеты по собственной инициативе? Или об этом просит Кремль?

— Какие-то принципиальные элементы этого сета с Кремлем согласованы. Совершенно очевидно, что если Лукашенко повторяет регулярно какие-то тезисы, значит Кремль с этим согласен, никто не попытался ему настучать по голове и сказать: «Ты вот это больше не повторяй, это больше не делай». Лукашенко же хорошо знает и Путина, и Патрушева, и остальную компанию, понимает, как они мыслят. Они же обмениваются друг с другом информацией, наверняка много разговоров проходит на Совбезе, где они говорят совсем по-другому.

Лукашенко знает, что они хотят услышать. Да, ему положена определенная самодеятельность в том смысле, что он же не бьет себя в грудь и не повторяет все один к одному. Ему можно говорить, что он такой специфический борец за мир, что он всегда хотел, чтобы войны не было, что войну надо прекратить любым образом. Такая пафосная «миролюбивая риторика», абсолютно пустая, которая за собой ничего не имеет, вот это Лукашенко может говорить. Но как построены его спичи? Идет сначала что-то в этом направлении, а потом сразу же начинается, что он с Россией до конца и так далее. То есть определенная самостоятельность есть, но они слышат то, что им хочется услышать, что Лукашенко верный союзник, что на все готов. Это для них самое главное. А о каких-то гипотетических соглашениях — все это он может развивать. Для них никакой остроты в этом нет. Ну, вот такая позиция у него, пусть говорит.

Что наверняка согласовано и где отсебятины быть не может в принципе, так это ядерные вопросы. Лукашенко принципиально дозволено высказываться на ядерную тему так, как он высказывается. Если бы им это не нравилось и было не нужно, ему бы дали понять, что на эту тему говорить не следует. Я не знаю, согласовано ли это с Кремлем, но по крайней мере одобрено, Россия не видит в этом проблемы.

— В начале года мы видели вояжи Лукашенко в Иран и Китай, которые могли происходить по просьбе Кремля, территория Беларуси использовалась для обстрела Украины, но сейчас нет ни обстрелов, да и роль «связного» также не прижилась. Лукашенко вообще нужен еще Кремлю или становится обузой?

— Я не думаю, что он был связным изначально. Лукашенко не та фигура, которую можно использовать в качестве связного звена. Вы же должны этому человеку доверять, вы же не пошлете того, кому вы в принципе не доверяете и кто себя зарекомендовал как довольно сложный партнер.

Кроме того, он же совсем неидейный. Да, Лукашенко сам сказал: «Мы в одной лодке оказались, давайте вместе выкарабкиваться». Но он же не был тем, кто с разбега прыгнул в эту лодку, так сложились обстоятельства. Он выбрал этот путь, тут вопросов вообще никаких нет, но это не та ситуация, в которой он хотел бы оказаться. Если бы он хотел большего, если бы он с Россией готов был, как он подчеркивает, действительно идти до конца, то давно уровень сотрудничества мог бы быть совсем другим. Лукашенко мог бы проявлять инициативу, он мог бы предлагать белорусскую армию, он мог бы сам предлагать белорусскую территорию и прочее. Но он этого не делает. Лукашенко понимает, что это может грозить неприятными последствиями.

А что касается своей роли как союзника, да, он ее подчеркивает на словах очень активно. Но это такая типичная для Лукашенко продажа воздуха в том смысле, что он будет клясться Кремлю в любви, что он союзник и что все сделает. Но цель этого всего — чтобы его не трогали, чтобы действительно его не прижали и не сказали: «А вот давайте отправим белорусскую армию, а давайте бить с территории Беларуси, чтобы открыть дополнительный фронт».

Они этого не делают не из-за того, что Лукашенко сопротивляется. Он, конечно же, сопротивляется, ему это не нравится, он этому противостоит. Но если бы Россия уже хотела это сделать, они бы это сделали. В этом случае они действительно боятся повторения «Белгородского сценария», который на сегодняшний день очевиден.

Если с территории Беларуси будет нанесен удар по территории Украины, последует ответный удар с украинской стороны. Не исключено появление каких-то диверсионных групп на территории Беларуси. А, возможно, полк Калиновского могут снять и отправить ближе к белорусско-украинской границе. Соответственно, это может создать для Лукашенко дополнительные неприятные моменты.

Но и Россия в этом не заинтересована. Они, я думаю, понимают, что ситуация с Лукашенко не настолько стабильная, как это может казаться со стороны. Россия знает, какие настроения в Беларуси, они знают, что дух протестов полностью не выветрился. И они, наверное, понимают, что белорусская армия — это не совсем такая простая история в том смысле, что она окажет достойное сопротивление. Поэтому они очень не хотели бы, чтобы Беларусь превратилась в Белгородскую область, потому что после этого в Беларуси возможны турбулентности.

В России турбулентности не произошло. Белгородская область является ареной боевых действий, российское общество в социальных сетях что-то выражает, что-то там говорится, что-то пишут блогеры, но в целом шокового состояния в России не наблюдается. Я думаю, что большинство продолжает жить своей жизнью, не особо обращая внимания на то, что происходит в Белгороде.

Беларусь — компактная страна, тут все иначе обстоит. Если подобное начнется на территории Беларуси, то Лукашенко утратит свой главный козырь на данный момент. А козырь его, который он постоянно подчеркивает, что «да, мы как бы с Россией, но войны-то на нашей территории нет, мы в ней не участвуем». В тот момент, когда Лукашенко окажется в войне, по-настоящему в войне, когда война придет в Беларусь не на экранах телевизоров, а в реальности, настроения у населения могут очень быстро измениться. Какие-то брожения возможны даже в белорусских элитах. Это тоже нельзя исключать, и это Лукашенко совсем не на руку.

— Мы видим, что в неприятный для себя момент Кремль достал из рукава карту подрыва Каховской ГЭС. Как Кремль может использовать Лукашенко в войне?

— Если посмотреть на историю с Каховской ГЭС, там же возможны варианты. Я тоже исхожу из того, что это, безусловно, российская акция. Но российская акция может быть разная — это может быть целенаправленная история, а может быть история разгильдяйства, дилетантизма и непрофессионализма.

Россияне, которые это совершали, могли просто не оценить масштабы, это абсолютно возможно. Не надо преувеличивать уровень знаний, планирования и прочего среди российских офицеров. За время войны они показали, на что способны, в том числе и по отношению к разного рода техногенным катастрофам. Достаточно вспомнить, как они бродили по Чернобыльской зоне, как они там окапывались, как наплевали на все радиационные меры безопасности. Поэтому такой вариант тоже нельзя исключать.

То, что Лукашенко повторил российскую версию, это понятно, перед ним же сидел Патрушев, который эту версию и озвучил. Лукашенко начал говорить на тему Украины, затем его занесло. Или не занесло, а он сам хотел совместить. Лукашенко же любит такие вещи, потому что тема Украины позволяет ему попадать на страницы мировой печати, а для него очень важно быть в центре внимания. Поэтому он эту версию и повторил.

В целом Лукашенко этот сценарий примеряет. Он прекрасно понимает, что все происходящее сегодня на территории Украины или Белгородской области, вполне может происходить и на территории Беларуси. А Россия демонстрирует свое полное безразличие. Что касается Белгородской области, мы видим откровенно наплевательское отношение к собственному населению, полное отсутствие интереса. Ни одного топового российского чиновника в Белгородской области за все время обстрелов так и не побывало. И фактически месседж, который идет: «Обстреливают, это ваши проблемы, не повезло вам, вот живите с этим».

А по поводу Каховской ГЭС — какое отношение к людям, которые находятся на подконтрольной России территории, которую они даже включили в состав своей страны? Для них не находится даже каких-то слов сожаления и прочего. Чем сейчас озабочена российская пропаганда? Она озабочена только тем, что пытается внушить своему населению, что это сделала Украина. Никоим образом спасение людей не является приоритетом.

Если главный твой союзник, главный твой патрон и твоя главная опора относится так к своей территории и чужой, которую присоединили, то ты будешь думать, как они отнесутся потом к твоей территории? И Лукашенко не настолько глуп, чтобы этого не понимать.

Он прекрасно понимает, поэтому я вам еще раз в конце подчеркну: основные его фразы — это не все эти рассуждения, не вся эта конспирология про американцев и прочее. Это его типичный набор, это все уже даже совсем не смешно и абсолютно неинтересно, потому что Лукашенко повторяет это из раза в раз.

Важен именно тот момент про историю с лодкой, в которой «все оказались». Я бы так интерпретировал слова Лукашенко: «Я оказался в этой ситуации, она мне не нравится, но уже из нее не выберешься. Вот такая она для нас, давайте каким-то образом будем пытаться в сегодняшних реалиях, а других реалий не будет, из этой ситуации вместе выходить».

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