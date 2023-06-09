Бои за Великую Новоселку: ВСУ уничтожили российскую «Акацию» 9.06.2023, 10:51

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Мощный взрыв показали на видео.

В районе поселка Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области артиллеристы из 47-й бригады ВСУ эффективно ударили по позициям противника. В результате поражения самоходной гаубицы россиян сдетонировал боекомплект и прогремел мощный взрыв.

Об активизации театра боевых действий в Волновахском районе Донецкой области (Новопавловское направление) 8 июня проинформировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что на этом отрезке южного фронта продолжаются бои за Великую Новоселку.

Стоит заметить, что Великая Новоселка – поселок городского типа на западе Донбасса, территориально относящийся к Волновахскому району. Это важный укрепрайон ВСУ фактически на стыке трех областей – Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции на этом направлении, однако их попытки терпели сокрушительное фиаско.

Об уничтожении под Великой Новоселкой артиллерийского расчета армии РФ сообщил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. Он обнародовал видео, предоставленное бойцами 47-й бригады ВСУ, которые и нанесли точный удар.

«Работа артиллерии новосформированной 47-й ОАБр, работающей в районе Великой Новоселки на Запорожском направлении. После четкого попадания в российскую 152-мм 2С3 САУ «Акации» сдетонировали боеприпасы», – подписал кадры нардеп.

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