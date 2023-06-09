Соболенко не смогла ответить на вопрос, почему она «против Лукашенко» 9.06.2023, 11:17

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Арина Соболенко

Теннисистка заявила, что он «устала от политики».

Как сообщал сайт Charter97.org, вторая ракетка мира Арина Соболенко не смогла пробиться в финал «Ролан Гаррос». Полуфинальный поединок длился три сета и закончился в пользу представительницы Чехии Каролины Муховой – 7:6, 6:7, 7:5.

После встречи Арина Соболенко пришла на пресс-конференцию. Но белоруске снова начали задавать «политические вопросы», сообщает «Большой теннис».

После четвертьфинального поединка на «Роллан Гаррос» Соболенко сказала, что не поддерживает войну в Украине и диктатора Лукашенко «на данном этапе».

Сейчас же журналисты спросили у нее, правда ли это и чувствует ли она себя в безопасности после таких заявлений.

Теннисистка постаралась вообще уйти от этого вопроса.

«Сегодня я не хочу разговаривать о политике. Я уже делала свои заявления. У вас они есть. Я не хочу говорить о политике сегодня. Давайте просто поговорим о теннисе. Дайте мне немного отдохнуть, пожалуйста, от политики», - сказала Соболенко.

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