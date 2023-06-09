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Соболенко не смогла ответить на вопрос, почему она «против Лукашенко»

  • 9.06.2023, 11:17
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Соболенко не смогла ответить на вопрос, почему она «против Лукашенко»
Арина Соболенко

Теннисистка заявила, что он «устала от политики».

Как сообщал сайт Charter97.org, вторая ракетка мира Арина Соболенко не смогла пробиться в финал «Ролан Гаррос». Полуфинальный поединок длился три сета и закончился в пользу представительницы Чехии Каролины Муховой – 7:6, 6:7, 7:5.

После встречи Арина Соболенко пришла на пресс-конференцию. Но белоруске снова начали задавать «политические вопросы», сообщает «Большой теннис».

После четвертьфинального поединка на «Роллан Гаррос» Соболенко сказала, что не поддерживает войну в Украине и диктатора Лукашенко «на данном этапе».

Сейчас же журналисты спросили у нее, правда ли это и чувствует ли она себя в безопасности после таких заявлений. 

Теннисистка постаралась вообще уйти от этого вопроса.

«Сегодня я не хочу разговаривать о политике. Я уже делала свои заявления. У вас они есть. Я не хочу говорить о политике сегодня. Давайте просто поговорим о теннисе. Дайте мне немного отдохнуть, пожалуйста, от политики», - сказала Соболенко.

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