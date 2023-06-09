МИД Израиля отреагировал на назначение главой Национальной библиотеки Беларуси антисемита 9.06.2023, 11:57

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Лиор Хайат

Лукашист Гигин «способствовал исключению еврейской памяти».

Представитель МИД Израиля Лиор Хайат выступил с критикой назначения Вадима Гигина гендиректором Национальной библиотеки Беларуси.

Он сослался на упоминание пропагандиста в отчете об оценке антисемитизма за 2021 год, подготовленном израильским Министерством диаспоры.

«В свете его антисемитских заявлений и отрицания Холокоста в различных случаях в прошлом в отчете об оценке антисемитизма Министерства диаспоры за 2021 год Вадим Гигин упоминается как человек, который способствовал исключению еврейской памяти, которая является неотъемлемой частью памяти о Холокосте. Нет оправдания назначению такого лица на должность директора Национальной библиотеки Беларуси», – написал он.

In light of his antisemitic statements and denial of the Holocaust on various occasions in the past, the Diaspora Ministry's 2021 antisemitism assessment report cited Vadim Gigin as someone who contributed to the exclusion of Jewish remembrance, which is as an essential part of… pic.twitter.com/YBQqR0Xnve — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) June 9, 2023

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