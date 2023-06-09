закрыть
9 июня 2023, пятница, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Израиля отреагировал на назначение главой Национальной библиотеки Беларуси антисемита

  • 9.06.2023, 11:57
  • 1,836
МИД Израиля отреагировал на назначение главой Национальной библиотеки Беларуси антисемита
Лиор Хайат

Лукашист Гигин «способствовал исключению еврейской памяти».

Представитель МИД Израиля Лиор Хайат выступил с критикой назначения Вадима Гигина гендиректором Национальной библиотеки Беларуси.

Он сослался на упоминание пропагандиста в отчете об оценке антисемитизма за 2021 год, подготовленном израильским Министерством диаспоры.

«В свете его антисемитских заявлений и отрицания Холокоста в различных случаях в прошлом в отчете об оценке антисемитизма Министерства диаспоры за 2021 год Вадим Гигин упоминается как человек, который способствовал исключению еврейской памяти, которая является неотъемлемой частью памяти о Холокосте. Нет оправдания назначению такого лица на должность директора Национальной библиотеки Беларуси», – написал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников