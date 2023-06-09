Найдено место возле границы с Украиной, куда «переселяют» белорусский спецназ

Найдено место возле границы с Украиной, куда «переселяют» белорусский спецназ5
- 9.06.2023, 12:43
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Площадка для базы находится среди заброшенных детских лагерей.
В Гомельском районе начали строить военный городок для Сил специальных операций Беларуси.
В государственную инвестиционную программу на 2023 год было включено строительство в Гомельской области полигона и военного городка для (вероятно) формирующегося Южного оперативного командования РБ.
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» смогла найти место, где началось строительство военного городка. Им оказался комплекс заброшенных детских лагерей, расположенных в урочище возле деревни Новая Буда в Гомельском районе.