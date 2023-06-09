Полковник ВСУ: Началась горячая фаза украинского наступления 1 9.06.2023, 13:19

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Фото: gur.gov.ua

Запад хочет разгрома российской армии уже в этом году.

Началось ли украинское наступление? Какая судьба ждет Бахмут? Какие сюрпризы готовят ВСУ?

С такими вопросами сайт Charter97.org обратился к полковнику запаса Вооруженных сил Украины, летчику-инструктору Роману Свитану.

— Изменил ли подрыв россиянами Каховской ГЭС ход войны в Украине?

— Дело в том, что было два плана при разработке военных действий. Один заключался в том, что мы успеем форсировать Днепр до того, как россияне взорвут Каховскую ГЭС. Второй вариант — не успеем и отложим форсирование Днепра где-то на месяц. Вот по второму плану все и пошло.

Россияне успели взорвать Каховскую гидроэлектростанцию, себя потопили, но, тем не менее, только задержали наши действия в районе Херсонского направления, форсирование. А все остальные направления интенсифицировались, так как теперь как минимум месяц не нужно на Херсонское направление отправлять боеприпасы. Они сейчас пойдут все на Запорожское, Донецкое и Луганское направления. Поэтому включился план «Б», нам в этом смысле все равно с военной точки зрения.

— Несколько дней подряд мы слышим от россиян, что украинское наступление уже началось. Так ли это?

— Наступление началось, горячая фаза уже где-то неделю идет, с субботы-воскресенья. С выходных для выполнения наступательных операций подключились уже бригады. Вот когда бригады выходят, несколько батальонно-тактических групп, то можно говорить о горячей фазе наступательных операций.

Сейчас проходят так называемые формирующие операции перед вводом в бой резервов и корпусов. Такие формирующие операции еще где-то неделю будут идти по некоторым направлениям. Поэтому россияне правы в этом смысле, началась горячая фаза. Однако сами по себе наступательные операции, действия и подготовка были начаты еще с первой декады мая. Был месяц подготовки, а первая неделя июня — уже сама горячая фаза. Сейчас все будет интенсифицироваться, но пока без Херсонского направления из-за подтопления.

— В последние дни идет продвижение на Бахмутском направлении. Что может ожидать российскую группировку в этом городе в ближайшее время?

— Дело в том, что не только Бахмутское, общее Донецкое направление сейчас активно. Украинские войска выполняют задачи, занимают лучшие рубежи, формируют наступательные плацдармы. Формирование наступательных плацдармов идет с помощью уничтожения или вытеснения россиян с господствующих высот, в том числе — и в районе Бахмута.

Сам город лежит в низине, ниже уровня по высотам, поэтому на данный момент Бахмут будет окружаться по высотам. Когда город попадет в полуокружение, а мы со всех высот в районе выбьем россиян, после этого начнут просто с этих высот уничтожать артиллерией бахмутскую российскую группировку. Они будут там сидеть, пока им не надоест погибать и не решат отойти, так как там может быть уже полукотел или оперативное окружение при артиллеристском контакте с высот.

— Украина показала, что умеет удивлять. Здесь и атаки дронов, и заход российских добровольцев в Белгородскую область. Какие еще можно сюрпризы от ВСУ ожидать?

— Любые, здесь спектр очень большой, но вряд ли из космоса будем бомбить. Здесь все зависит от того, какое вооружение нам передадут, все оно будет использоваться. Те же Storm Shadow уже используются, вот несколько дней назад появлялись геометки в Луганске по военным объектам, сегодня в эти места прилетели дальнобойные ракеты. Сегодня появились геометки в Донецке. Донецку приготовиться, туда тоже скоро прилетит Storm Shadow.

Допустим, идет сейчас формирующая операция в сторону Донецка из-под Авдеевки. Я думаю, что будет интересный сюрприз после нанесения ударов по Донецку, заход украинских войск в город. Там несколько километров, по-моему, семь. Вполне может быть и такой интересный ход. Удивятся все, если наши войска войдут в Донецк или Горловку, допустим, в зависимости от задачи. Есть еще моменты, где можно удивить, могут зайти в Брянскую область [российские добровольцы — ред.]. Вот сейчас работают там, допустим, по Белгородской, но еще можно зайти в Брянскую или Курскую область, или и туда, и туда. Там тоже есть готовность к заходу российских сепаратистов, я их так называю.

— Брянская область с Беларусью как раз граничит.

— Да, конечно. Может и полк Калиновского на Мозырский нефтеперерабатывающий завод наведаться, тоже недалеко. Может быть что угодно, я сейчас ничему не удивлюсь. Но это я ничему не удивлюсь, но народ удивится.

— Повлияет ли террористический акт россиян на Каховской ГЭС на поставки оружия Украине западными партнерами?

— Вооружение, которое мы запрашивали для выполнения весенне-летней операции, уже поставлено. Здесь уже никак не повлияет, оно уже у нас, а формирование осенне-зимней кампании в основном направлено на авиационную и ракетную компоненты.

Могут дать больше, если захотят, но я не думаю, что именно этот подрыв повлияет. Тут больше будет влиять геополитика, то есть наши партнеры пытаются ускорить разгром российской армии в этом году. С этим вопросом будет связана передача самолетов, потому что только с самолетами мы можем выйти на госграницу к концу этого года. С достаточным количеством, не с одной парой, не со звеном, а с необходимым количеством. Поэтому, я думаю, что ни прямо, ни косвенно взрыв Каховской ГЭС на это не повлияет.

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