На выезд из Беларуси снова образовались очереди 9.06.2023, 13:32

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Актуальная информация о ситуации на погранпереходах.

Вчера, 8 июня, Госпогранкомитет сообщал о том, что очередей на границе с Евросоюзом не наблюдается. Однако сегодня вновь зафиксированы скопления транспорта.

По состоянию на 10:00 9 июня легковые авто ожидают перед пунктами пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай») и «Брест» («Тересполь») — там стоят 30 и 140 машин соответственно.

Очереди из грузовиков есть в «Козловичах» — около 40 машин.

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

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