Белорусы — Путину: Пошел вон из нашей страны

Белорусы — Путину: Пошел вон из нашей страны1
- 9.06.2023, 20:15
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Белорусы остро отреагировали на заявление хозяина Кремля о ядерном оружии.
Путин заявил, что российское ядерное оружие в Беларуси разместят после 7-8 июля, когда закончится подготовка хранилищ.
Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на заявление российского правителя. Приводим их комментарии:
«Значит «калиновцам» нужно успеть зайти в Беларусь до начала июля».
«Калиновцы», дайте сигнал. Ударим с двух направлений: с наружи и изнутри!».
«Пошел вон из Беларуси».
«Врет скорее всего. Вчера военные самолёты летали над Минском один за другим на протяжении нескольких часов. Может они уже всё завезли».
«Устроит Вова полигон из страны».