Белорусы — Путину: Пошел вон из нашей страны 1 9.06.2023, 20:15

2,950

Белорусы остро отреагировали на заявление хозяина Кремля о ядерном оружии.

Путин заявил, что российское ядерное оружие в Беларуси разместят после 7-8 июля, когда закончится подготовка хранилищ.

Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на заявление российского правителя. Приводим их комментарии:

«Значит «калиновцам» нужно успеть зайти в Беларусь до начала июля».

«Калиновцы», дайте сигнал. Ударим с двух направлений: с наружи и изнутри!».

«Пошел вон из Беларуси».

«Врет скорее всего. Вчера военные самолёты летали над Минском один за другим на протяжении нескольких часов. Может они уже всё завезли».

«Устроит Вова полигон из страны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».