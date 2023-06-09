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Белорусы — Путину: Пошел вон из нашей страны

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  • 9.06.2023, 20:15
  • 2,950
Белорусы — Путину: Пошел вон из нашей страны

Белорусы остро отреагировали на заявление хозяина Кремля о ядерном оружии.

Путин заявил, что российское ядерное оружие в Беларуси разместят после 7-8 июля, когда закончится подготовка хранилищ.

Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на заявление российского правителя. Приводим их комментарии:

«Значит «калиновцам» нужно успеть зайти в Беларусь до начала июля».

«Калиновцы», дайте сигнал. Ударим с двух направлений: с наружи и изнутри!».

«Пошел вон из Беларуси».

«Врет скорее всего. Вчера военные самолёты летали над Минском один за другим на протяжении нескольких часов. Может они уже всё завезли».

«Устроит Вова полигон из страны».

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