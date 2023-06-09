Польская пенсия для белорусов: какие условия нужно соблюсти, чтобы претендовать на выплаты 9.06.2023, 21:47

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Объяснила специалист.

Белoрусы могут получать польскую пенсию в Польше, даже если они всю жизнь работали в Беларуси. Это стало возможным благодаря договору между двумя странами, который вступил в силу в 2022 году. Однако есть несколько условий, которые нужно соблюсти.

MOST cпросил у сотрудницы фонда Okno na wschód Лизы Мицкевич о том, как это сделать и куда писать, чтобы специалисты разъяснили конкретную ситуацию.

Стаж, возраст, отчисления: условия для польской пенсии

1 апреля 2022 года вступил в силу договор между Польшей и Беларусью о социальном обеспечении. Документ был подписан ещё в феврале 2019-го, и касается, в первую очередь, трудового стажа. Из него можно выделить три условия, необходимые для получения польской пенсии:

- нужно достичь польского пенсионного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;

- нужно проработать минимальный срок в Польше на «умове о працэ», чтобы были отчисления в ZUS;

- нужно наработать общий трудовой стаж 20 лет, неважно где: в Беларуси или Польше.

— К примеру, если у человека был в Беларуси стаж 20 лет, то он имеет право, приехав в Польшу, получать местную пенсию. Но для того он должен проработать тут минимальный срок, не имеет значения какой, чтобы были хоть какие-то отчисления в ZUS. Если же человек проработал в Беларуси 15 лет, то ему нужно проработать в Польше ещё пять лет на «умове о працэ», чтобы получился общий стаж 20 лет, — объясняет Лиза.

Человек, который не отработал в Польше ни дня, не имеет права на польскую пенсию, так как он не делал никаких отчислений в ZUS — организацию, которые и занимается оформлением пособий по старости.

Кто и как считает размер пенсии

Размер польской пенсии для белoруса зависит от дохода во время трудовой деятельности, как в Беларуси, так и в Польше. Всеми подсчётами занимается ZUS.

— ZUS обращается в белoрусский Фонд социальной защиты населения и запрашивает информацию о стаже, наработанном в Беларуси. То есть человеку не нужно ехать в Беларусь, чтобы получать белoрусскую пенсию. После того, как ZUS получает информацию из Беларуси, он складывает отчисления в Беларуси и Польше, и рассчитывает размер пенсии. Если сумма получается меньше минимальной польской пенсии, то ZUS может дофинансировать её до этого размера.

Она добавляет, что польский стаж засчитывается только при трудоустройстве по «умове о працэ». Однако при расчёте размера пенсии учитываются и другие виды договоров, такие как «умова злецэня».

Специалист подчёркивает, что у белoрусов часто возникают вопросы при оформлении польской пенсии, ведь, по сути, двусторонний договор говорит только о зачисление стажа. Всё остальное очень индивидуально.

— Если возникают какие-то вопросы, я бы посоветовала писать запросы напрямую в ZUS с описанием конкретной ситуации. Ведомство их рассматривают и даёт подробный ответ. За Белосток отвечает отделение в Лодзи.

Засчитают ли польский стаж в Беларуси?

Двусторонний договор предусматривает и обратную возможность: получать белoрусскую пенсию за стаж, наработанный в Польше. Лиза Мицкевич рассказываает, что у фонда Okno na wschód есть информация, когда люди приходили в Фонд социальной защиты населения с подобным вопросом.

— Там отвечали, что они знают про договор между двумя странами, но от Польши они принимать стаж не будут. Если нет 20 лет работы в Беларуси, то и пенсии не будет. Это неофициальная информация — она от людей, из первых уст. На наши письма с подобными вопросами Фонд социальной защиты не отвечает.

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