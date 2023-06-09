Техногенно-стихийная мировая Карина Кокрелл-Ферре

9.06.2023, 22:07

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Карина Кокрелл-Ферре

К чему приводит невмешательство и непротиводействие.

Да, всех потрясло нападение на детей во Франции и фотографии файлов ядерной программы США, которые Трамп складировал в туалете. А вот материалы о катастрофе в Украине (мне субъективно показалось) в мировых новостях как-то впроброс, нечто привычное, так что, в центре опять - совершенно довоенные невнятности. И тишина.

Лидеры свободного мира если и произносят что-то о Каховской дамбе, то это похоже на бормотания. Ни одна страна не только не прислала спасателей, но даже и не предложила хоть какого-то плана подобного спасения. Оторопело что-то блеют международные организации ВОЗ и ООН. Молчат боевые экологи.

Никто не обливает томатным супом картины, чтобы спасти от действительно разразившегося экоцида. Сунак с Байденом договорились о финансовой основе дальнейшего совместного «озеленения» окружающей среды, и т.п., и т.д., обещая Украине финансовую поддержку, какую обычно оказывают при стихийных бедствиях…

И рефреном везде:

«Обе стороны обвиняют друг друга в подрыве дамбы». Это повторяют все новостные агентства, создавая у обывателя ощущение, что, «может быть, Украина и сама себя…», значит, можно немного отдохнуть от целого года эмпатии. Она утомительна, если требуется слишком часто. Печально напоминает реакцию на вторжение в Грузию, там тоже было «обе стороны обвиняют друг друга», и за такую формулировку было так удобно прятаться столько лет, пока не рвануло в 2022-м…

Уважаемые господа, вы опять повторяете ту же ошибку, которая уже привела Европу к войне. Бедствие ведь не природное, а рукотворное, и не «обе стороны», а одна сторона вот уже больше года занимается тем, что испытывает различные способы уничтожения соседней страны, какой окажется эффективнее?

Не захватили, так разбомбим, не разбомбили, так утопим… Ах, простите, вы не понимаете по-русски, господа, чтобы послушать авторитетного выступающего по официальному федеральному каналу российского телевидения, который практически открыто призвал взорвать и другие дамбы днепровского каскада для затопления Киева. «А чтоб им показать!».

Вы еще не поняли, господа, что ваше молчание и пугливое «обе стороны» подают Кремлю замечательную идею для будущих войн: не нужно РФ больше никакого ржавого ядерного оружия, не нужно никаких снарядов от Герасимова и Шойгу! Есть новая потрясающая идея разрушений. И никакие ваши «пэтриоты» и супер-дупер ПВО не защитят.

Вот оно, новое оружие: техногенно-стихийное. Его можно применять где угодно и когда угодно, с минимумом затрат. Все объекты не защитишь. А посмотри-ка, как эффективно! Рраз— и масштаб разрушений такой, какой никаким «искандерам» не под силу. А ЯО не применялось. И за руку поймать нельзя. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!

А, ну-ка, пощупаем ваши «англо-саксонские» подводные кабели критической инфраструктуры, вот же они, у британских берегов. А также финские, шведские. Давно руки чешутся. Ах, в ваших странах начался хаос, бедствия, сбои в работе всего, что обеспечивало цивилизованную жизнь? Не-не, это не мы, это акула перекусила. И вообще, вы свое заявили, и мы — свое, а это получается — «обе стороны»—и вообще—стихийное бедствие, оно само, никто не виноват, и «правды мы никогда не узнаем». А потом — попробуем вывести из строя один реактор ЗАЭС. Так, попугать немножко. «А чтоб показать!» Вы до сих пор сто лет с «боингом» бьетесь-бьетесь, доказываете-доказываете, вот и тут будете. Это я, как вы, надеюсь, поняли, вербализирую логически вытекающий из событий кремлевский внутренний монолог.

Чего не понимают наши уставшие от войны деятели свободного мира, так это то, что рано уставать, что войну техногенно-стихийную там действительно «еще и не начинали», что невмешательство и непротиводействие и возвращение к политике блеяния «осуждений» и «озабоченности»— это приглашение к рукотворным техногенным катастрофам в Британии, во Франции, в Германии и во всех других странах Запада, куда дотянутся.

Да, кое-где уже увидели, как эффективно и практически безнаказанно применения нового «оружия». У нас, господа лидеры свободного, но хрупкого мира, есть много такого, что, при минимальном усилии, можно с огромным удовольствием для геополитических садистов разрушить и отключить. И воцарится хаос. Примитивное (пример экономики РФ вас должен был убедить) всегда имеет более высокую степень неуязвимости по сравнению со сложным. Против лома нет приема. Простота выгребной ямы неуязвима, уязвим экологичный электронный унитаз, как в Японии.

Поэтому «обе стороны» — признание собственной слабости и усталости. А они идут на слабость и «озабоченность» — как акулы на кровь. И мы получим такую анти-утопию, какую заслужим…

UPD. ЕС передаст Украине насосы для откачки грязной воды, пожарные шланги, мобильные станции очистки воды и лодки, сообщила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Карина Кокрелл-Ферре, «Фейсбук»

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