«Теперь вы представляете, какого качества фильтры пошли» 2 9.06.2023, 22:23

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Автомобилиста из Гродно шокировал топливный фильтр, который вывел двигатель из строя.

Читатель «АвтоГродно» Павел уже много лет ремонтирует автомобили в Гродно. Повидал всякого, но чтобы из-за топливного фильтра глох автомобиль, видит впервые. Эта история произошла с его личной машиной.

– У меня Renault Laguna II 2002 года выпуска с дизельным мотором 1,9. Недавно столкнулся с такой проблемой – на приборной панели загорелся красный «чек». Автомобиль заглох, – рассказывает Павел,.

– Я попробовал завести автомобиль, двигатель заработал, я продолжил поездку, а «чек» и надпись «стоп» остались на панели. Приехал в мастерскую, подключил сканер и обнаружил ошибку «Высокое давление в топливной рампе». Стало ясно, что проблема в регуляторе высокого давления, проводка исключена, она в порядке, – говорит мастер.

Павел снял регулятор высокого давления и начал изучать. Вот как выглядит регулятор для Лагуны:

На конце регулятора есть свой небольшой фильтр в виде сетки. Павел начал рассматривать его под микроскопом и вот что увидел:

– На сетке можно заметить немного металлической стружки, но это естественно. А вот чего на ней не ожидал увидеть, так это целую кучу ворса. Вот дела, откуда ему там взяться? – удивился мастер.

– Пообщавшись с коллегами, узнал, что это уже не первый случай. Но причину появления ворса на регуляторе никто из знакомых не находил. Мне стало интересно и я продолжил. Дело дошло до топливного фильтра.

– Начинаю разбирать топливный фильтр «Патрон» и что же я вижу? Это ворс, отслоившийся от фильтрующего элемента. Этот фильтр я покупал не очень давно. Фильтр не прошел даже 10 000 километров. Вывод делайте сами... Еще повезло, что регулятор высокого давления не пострадал, седло выработки не дало. Стружка есть, но немного, в сетке и по седлу промытостей от абразива нет совсем, в основном сетка забита ворсом. Регулятор уже ремонтировали до меня, – говорит Павел и делится фотографиями фильтра.

– Теперь вы представляете, какого качества фильтры пошли, – разводит руками мастер.

– Как защититься от таких фильтров? Может быть, их можно как-то проверить в руках в момент покупки?

– Не покупать дешевое, – кратко ответил автор.

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