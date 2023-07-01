закрыть
1 июля 2023, суббота, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле подростки штурмовали секонд-хенд и устроили давку из-за дешевой одежды

4
  • 1.07.2023, 14:57
В Гомеле подростки штурмовали секонд-хенд и устроили давку из-за дешевой одежды

Массовая драка попала на видео.

В Беларуси произошла очередная давка у входа в секонд-хенд, где продают брендовые вещи из Европы по низким ценам, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как десятки молодых людей толпятся у входа в магазин в Гомеле и пытаются пробиться внутрь.

Это не первый случай, когда секонд-хенды вызывают такой интерес у подростков. Ранее сайт Charter97.org сообщал о том, что в Могилеве чуть не разразилась массовая драка за одежду. Один из посетителей магазина даже получил удар по лицу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников