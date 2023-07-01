В Гомеле подростки штурмовали секонд-хенд и устроили давку из-за дешевой одежды 4 1.07.2023, 14:57

Массовая драка попала на видео.

В Беларуси произошла очередная давка у входа в секонд-хенд, где продают брендовые вещи из Европы по низким ценам, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как десятки молодых людей толпятся у входа в магазин в Гомеле и пытаются пробиться внутрь.

Это не первый случай, когда секонд-хенды вызывают такой интерес у подростков. Ранее сайт Charter97.org сообщал о том, что в Могилеве чуть не разразилась массовая драка за одежду. Один из посетителей магазина даже получил удар по лицу.

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