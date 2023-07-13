Товсь!
- Андрей Санников
- 13.07.2023, 8:18
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Лукашенко создал первоочередную мишень для ВСУ.
В лукашенковском Министерстве обороны заявили о том, что убийц из ЧВК «Вагнер» очень хотят видеть в Беларуси как учителей и инструкторов. Их «планируется привлечь к совместному обучению с белорусскими солдатами».
Особое внимание во время совместных тренировок будет уделено «приемам и способам ведения боевых действий ВС РБ».
О как!
Для сведения «грамотеев» из МО и для информирования общественности сообщаю, что ЧВК «Вагнер» признана опасной преступной организацией странами Евросоюза, Великобританией, Австралией, Японией, Канадой и США.
США определили наемников как «транснациональную преступную организацию».
Что это значит?
Прежде всего санкции, не только против самих убийц и их вожаков, но и против всех режимов, компаний и отдельных лиц, которые так или иначе содействуют этим наемникам.
Соединенные Штаты уже ввели жесткие санкции против африканских режимов и юридических лиц, которые замечены в связях с вагнеровцами.
Появление пригожинцев в Беларуси будет означать, что США обязаны будут по закону ввести санкции против африканского режима Лукашенко.
Но это еще не все. Идет война, и в этих условиях преступная организация, которая участвует в войне на стороне агрессора, подлежит уничтожению.
Появление вагнеровцев на территории Беларуси будет означать, что их места дислокации (неважно, обособленные или в составе воинских частей Беларуси) становятся первоочередной мишенью для вооруженных сил Украины.
Товсь!
Андрей Санников, «Фейсбук»