Политолог: Слова Байдена о белорусах — не случайность, а геополитика 13.07.2023, 16:40

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Джо Байден

фото: getty images

Президент США посылает важный сигнал.

Президент США Джо Байден на саммите в Вильнюсе обратился к народам Беларуси, Молдовы и Грузии. Предыдущий раз он упоминал эти страны во время выступления в Польше.

Почему президент США снова решил обратиться к белорусам? Этот вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политологу, эксперту Центра белорусских коммуникаций Максиму Плешко:

— Я вам даже больше скажу, президент Украины Владимир Зеленский, когда выступал в Варшаве, также заявлял, что свобода выстоит в Грузии, Молдове и обязательно придет в Беларусь. И Зеленский, и Байден не просто так говорят об этом.

Наше с вами пространство, от Балтики до Черного моря, входит в так называемый полумесяц, который огибает Евразию — это основа геополитической науки. Евразию в классической геополитической науке Запада называю «Хартленд». Это «сердце земли», в котором постоянно возникают волны разных кочевников, орд, завоевателей. Если когда-то это были монголо-татары, которые приходили в Европу и воевали, то потом их собой заменила Москва, Российская империя, которая фактически переняла их практику государственного управления.

Сколько тысяч лет человечество себя помнит, из великих степей Азии на Европу постоянно идут волны завоеваний и разрушений. На наш с вами оседлый народ.

Все это не я придумал, это классика западной геополитической науки. Для того, чтобы сдержать орду с Востока, создается пояс государств полумесяца. Они начинаются еще со Скандинавии и огибают эту большую Азию. Они прикрывают Европу и Европейский континент от азиатской орды.

Согласно с геополитической наукой, сформированы и внешние политические доктрины США. Сказанное Байденом — не выдумка сегодняшнего дня. Перед ним были Киссинджер, Маккиндер и другие. Продолжающаяся сегодня политика была сформирована более 100 лет назад.

Даже после распада СССР США очень активно поддерживали Украину, Грузию. Ведь американцы заинтересованы в том, чтобы в этом полумесяце были национальные государства, стабильные демократии, потому что когда нация стойкая, то она понимает, что ей нужно быть с открытым демократическим миром. Россия же уничтожает нации, размывает в себе.

Если подвести итог, то мы с вами входим в пояс стран, которые отсекают дикую Азию от моря, которая всегда рвется к нему. Она рвалась к морю через ВКЛ, пробивала выход на Балтику за счет кровавых войн.

По факту сегодня Беларусь находится под Москвою, азиатской империей, которая вот-вот развалится, но она вырвалась на этот плацдарм. Если даже посмотреть на карту от Балтии до Черного моря, то белорусская территория есть таким геополитическим плацдармом, «балконом», которой Россия захватила, вырвала из европейского контекста.

Я вижу, что у правительства Украины во главе с Зеленским, вероятно, сформировался подход, и я не исключаю, что на уровне США и украинского руководства были консультации по этому вопросу, как нужно правильно геополитически подходить к вопросу Беларуси.

В этом контексте я бы еще обратил внимание и на такие слова Байдена. Он сказал, что нужно бороться, не останавливаться. Мне сложно представить, насколько тяжело сегодня белорусам, которые уехали из страны и тем, кто остался и находится под прессом системы. Но очень важно не останавливать борьбу.

Думаю, что в Беларусь перемены придут намного раньше, чем считают многие. Уверен, что уже сегодняшнее поколение белорусов будет жить в новой, демократической Беларуси. Понимаю, что есть много вопросов, проблем, есть так называемые «советские люди», но и они имеют белорусоцентричность в себе. Они все равно понимают, что есть национальные интересы, что они белорусы. То, что Байден так говорит, — это не просто слова, еще раз подчеркну. Его речи, выступления, готовятся на основе аналитики, стратегических подходов. Это только Лукашенко может ляпать, что придет в голову.

— Если слова Байдена не случайность, готовы ли США бороться, чтобы Беларусь не стала «утешительным призом» для Путина, когда он проиграет в Украине?

— Интересный вопрос. Знаете, в первые недели войны нам, украинцам, давали только легкое оружие: Javelin и Stinger. Но когда Запад увидел, что украинцы борются за свою свободу, государство, то нам дали все, кроме пока еще самолетов. Все остальное у нас уже есть.

Это говорит о том, что на Западе, в отличие от России, выстраивают свои концепции иначе. Все прекрасно понимают, что как бы ты не менял, что бы ты не делал, если нет общественной поддержки государства или политики, то результата ты не получишь.

Пример тому — как американцы обломались в Афганистане. Общество было не готово. Поэтому на Западе готовность общества — это ключевой фактор. Поэтому я и подчеркиваю, что белорусам важно не останавливаться.

Да, подобные договоренности могут существовать, Россия через свои каналы максимально сейчас педалирует и старается остановить контрнаступление для того, чтобы потом выйти в заморозку конфликта и на договоренности, а потом сказать, что «Беларусь остается у нас, отстаньте». Такой вариант возможен, но принимать решение будет белорусский народ, оппозиция.

Поэтому Байден и посылает сигнал белорусам. Нужно понимать, что в любом случае Россия — деградирующая страна и система. Она и дальше будет погружать в состояние сырьевого придатка Китая.

Давайте рассмотрим такой сценарий. Украина выйдет на границы 1991-го года, в России начнется смута, «калиновцы» зайдут в Беларуси и поднимут бело-красно-белый флаг. Потом и на всей остальной части страны поднимут бело-красно-белые флаги. Лукашенко сбежал из страны.

Я нарисовал очень оптимистический сценарий, но так может быть. Может быть и вариант, о котором сказали вы. В любом из этих вариантов очень важно развитие национального самосознания, исторической памяти. Именно это сработает.

Без свободной и демократической Беларуси не будет безопасной Украины и Европы. Мы в нашей экспертной украинской среде распространяем этот тезис. И доносим его до западного мира, который тоже это понимает.

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