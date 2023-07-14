В Молдове создают министерство по борьбе с дезинформацией
- 14.07.2023, 21:07
Директора новой структуры назначит президент Молдовы по результатам конкурса.
14 июля парламент Молдовы проголосовал за инициативу президента Майи Санду о создании новой государственной структуры – Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает NewsMaker.md.
Задачей создаваемой структуры будет противодействие дезинформации и манипуляциям, а также сотрудничество с другими учреждениями в области борьбы с дезинформацией, манипуляциями и иностранным вмешательством.
Директора новой структуры назначит президент Молдовы по результатам конкурса. В составе Центра будет создана комиссия из 11 человек, которых делегируют органы государственной власти и гражданское общество.
29 мая Санду озвучила законодательную инициативу о создании национального центра противодействия пропаганде Patriot.