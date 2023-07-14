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На Белосточчине начался фестиваль «Tutaka»

  • 14.07.2023, 21:10
На Белосточчине начался фестиваль «Tutaka»

Он является «наследником» ранее проводившегося легендарного «Басовішча».

14 июля в Городке на Белосточчине стартовал фестиваль белорусской современной культуры «Tutaka» («фестываль абуджаных»).

Он является «наследником» ранее проводившегося легендарного «Басовішча» и проходит уже третий год. Среди гостей — белорусы, поляки и украинцы.

Работают арт-ярмарка, инфо-пункт, проводятся мастер-классы. На фестивале пройдет выставка памяти политзаключенного художника Алеся Пушкина.

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