На Белосточчине начался фестиваль «Tutaka»
- 14.07.2023, 21:10
Он является «наследником» ранее проводившегося легендарного «Басовішча».
14 июля в Городке на Белосточчине стартовал фестиваль белорусской современной культуры «Tutaka» («фестываль абуджаных»).
Он является «наследником» ранее проводившегося легендарного «Басовішча» и проходит уже третий год. Среди гостей — белорусы, поляки и украинцы.
Работают арт-ярмарка, инфо-пункт, проводятся мастер-классы. На фестивале пройдет выставка памяти политзаключенного художника Алеся Пушкина.