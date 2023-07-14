Видеофакт: пожар на витебской трассе в районе выезда из Минска 14.07.2023, 21:29

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Горит легковушка.

Читатель Дмитрий прислал видео с витебской трассы. Там, вблизи выезда из Минска, случился пожар. По предварительной информации, горел автомобиль, на месте были пожарные машины.

— Горела легковушка. Рядом стояла скорая помощь и одна пожарная машина, вторая уже ехала из города, — рассказал корреспонденту Onlíner автор видео. — На ДТП вроде не похоже. Скорее будто загорелась во время движения, но это предположение. На велодорожке стоял Volkswagen, затем он уехал. Эта машина была целой, имеет ли она отношение к случившемуся, я не знаю.

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