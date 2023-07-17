«Уровень ненависти к Луке на нашем предприятии достиг 100%»1
- 17.07.2023, 15:10
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Белорусы призывают Запад к решительным действиям.
Читательница сайта Charter97.org из Минска рассказала, как к Лукашенко относятся на предприятии, где она работает:
— Я, как и все сознательные белорусы, в 2020 году была активной участницей маршей, а после того, как начались репрессии, помогала деньгами пострадавшим. Сейчас каждый, кто живет в Беларуси, опасается, что сегодня-завтра придут за ним. Так и я хожу, оглядываясь, прислушиваюсь к звукам, не отвечаю на незнакомые номера. Мозг якобы сам блокирует новости об арестах. Действует это так, что ты отказываешься верить, что это происходит в моей стране с моим народом. И нас таких, по моим ощущениям, по крайней мере в Минске — процентов 90.
Но на днях пришли в нашу лабораторию. У нас есть небольшой опыт, поэтому все сразу узнали о двух моих коллегах. Виноваты они были в том, что их лица были распознаны на марше. А дальше завертелось: на одну из наших сотрудниц сразу повесили уголовное дело, а у другой нашли перечисленные деньги на помощь политическим заключенным, и выставили сумму штрафа в десять раз большую.
Коллеги нашей читательницы призывают Запад к активным действиям:
— Уровень ненависти к Луке на нашем предприятии достиг 100 процентов. И втихаря начались обсуждения, так как работаем мы одним коллективом уже более 10 лет. И знаете, обсуждали не только горестную долю узников совести, а также равнодушное, пренебрежительное отношение Запада к Беларуси. Коллеги все в один голос говорят: «Сколько можно терпеть и выражать обеспокоенность!»
Когда уже будут введены жесткие санкции, чтобы ослабить давление хунты? Мы сами обретем свободу, но нам нужна поддержка. Поддержка свободного мира, который бы заблокировал счета лукашистов и их предприятий.
Наш коллектив пришел к абсолютному консенсусу, что мы согласны потерпеть санкции ради освобождения политических заключенных, ради своей безопасности и ради свободы страны.