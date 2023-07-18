Новые санкции ЕС против режима Лукашенко: послаблений по калию не будет 2 18.07.2023, 20:06

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Седьмой пакет санкций будет нацелен на две области.

Готовящееся обновление европейских санкций не ослабит ограничения для белорусских калийных удобрений, сообщил журналист RFE/RL в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его словам, наконец произошел прорыв в обсуждении предложений, появившихся еще в январе.

«[Санкции] должны быть официально одобрены на следующей неделе. Никаких отступлений или исключений в отношении калия», — написал Йозвяк в Twitter.

«На самом деле это новый пакет санкций против Беларуси, нацеленный на две области: боевые и авиационные компоненты. И нет ничего об исключениях или отступлениях в отношении удобрений. В каком-то смысле это победа Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые шесть месяцев боролись за то, чтобы не допустить экспорт белорусского калия», — добавил он.

Ранее Йозвяк сообщал, что санкционный пакет ЕС «подвис» именно из-за обсуждения белорусского калия.

Напомним, сообщалось, что Европейский союз намерен к 9 августа принять новый пакет санкций в связи с нарушением прав человека в Беларуси. Ранее Reuters писало, что среди предложений были ограничения на импорт из Беларуси нефти, угля и золота, а также на экспорт определенных машин и технологий, которые могут быть использованы военными.

На данный момент в отношении режима введены шесть пакетов европейских санкций, последний был принят около года назад.

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