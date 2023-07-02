Увольняют легендарного режиссера — одного из самых известных белорусских культурных деятелей в мире 1 2.07.2023, 11:12

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Алексей Лелявский

Он сделал свой театр одним из лучших в стране.

Чиновники не продлили контракт с главным режиссером Белорусского государственного театра кукол Алексеем Лелявским. Об этом редакции zerkalo.io сообщили читатели.

Лелявский дорабатывает июль, после чего уйдет со своей должности.

Алексей Лелявский родился в 1957 году в Минске. Он — сын Анатолия Лелявского, одного из основоположников белорусского театра кукол.

Лелявский-младший окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1979−1982 годах работал режиссером и помощником главного режиссера по литературной части Белорусского государственного театра кукол (в Минске). В 1982−1986 годах — главный режиссер Могилевского театра кукол. В 1986−1996 и с 1998 главный режиссер Белорусского государственного театра кукол.

Поставил более 100 спектаклей. Среди них «Мастер и Маргарита» по Булгакову, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера, «Драй швестерн», «Чайка. Опыт прочтения» и «С Парижем покончено!..» по пьесам Чехова; «Ладья отчаяния» Короткевича, «Ганнеле» Гауптмана, «Дед и журавль» Вольского, «Почему стареют люди?..» Вертинского.

Работал в России, Польше, Боснии и Герцеговине, Германии, Нидерландах, Литве, Словении. Руководитель международных творческих мастерских театра кукол в Бельгии, Финляндии, Польше, Германии и Иране. Являлся художественным руководителем Международного фестиваля театров кукол в Минске. Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. Это один из самых известных белорусских режиссеров в мире.

В 1989—2006 годах — доцент Белорусской академии искусств, воспитавшие многих белорусских режиссеров и актеров.

Как отмечают специалисты, Лелявский — «один из тех режиссеров, с чьим именем связан новый этап развития белорусского театра кукол, его выход на международный уровень. Свои работы характеризует как „эстетику тотального театра“, совмещая приемы и выразительные средства не только театра кукол, но и живого плана, музыкального и пластического искусства. Его спектакли — стихия игры и гротеска, пронизанная мрачным юмором и скептицизмом».

Ранее, осенью 2022 года на пенсию отправили Евгения Климакова, с 1985 года являвшегося директором Белорусского государственного театра кукол.

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