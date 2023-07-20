ВСУ перешли к новой тактике контрнаступления 20.07.2023, 8:25

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Украинская армия использует преимущество в артиллерии.

ВСУ на протяжении последних нескольких недель изменили тактику в рамках контрнаступления: вместо стремления быстро прорвать российскую оборону, украинская армия перешла к плану «откусить и удержать».

Такую точку зрения озвучил генерал-майор ВС Австралии в отставке Мик Райан в материале для издания ABC, передает «Голос Америки».

По словам военного, такая тактика была разработана в годы Первой мировой войны. Она заключается в том, чтобы занимать и удерживать небольшие части территории, а затем продолжать двигаться вперед при поддержке артиллерийского огня.

«Для этого нужно большое количество артиллерии», - добавляет собеседник.

Применяя такую тактику, украинское командование стремится сохранить боевую мощь армии.

В свою очередь, аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк отмечает: контрнаступление ВСУ идет хорошо, но медленно. Украинские военные атакуют возле Бахмута, на юг от Орехова и на Херсонском направлении.

Россия тем временем может готовить большое наступление в направлении Купянска, где она сейчас собирает большое количество войск и техники, предупредил эксперт.

Раннее издание The New York Times сообщило, что Украина получила преимущество в артиллерии над РФ под Херсоном.

Издание Forbes отмечает, что украинская армия выигрывает артиллерийскую войну, используя гораздо более современные и эффективные системы на поле боя.

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