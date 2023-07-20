Путина в Черном море умножили на ноль Павел Климкин

20.07.2023, 15:10

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Павел Климкин

Кремль привел РФ к упадку в критически важном для нее регионе.

«Зерновая договоренность» важна для Путина. Более того, она ему нужна. Это возможность торговаться с Западом и Турцией по вопросам, которые к агросфере не относятся. И вообще возможность торговаться. А вот любая работающая конструкция без России для Путина выглядит как ужас, ведь это покажет, что в Черном море его умножили на ноль и геополитическое влияние РФ в части Черного моря стремится к нулю. Это уже не просто о слабости, это о геополитическом упадке в критическом для РФ регионе.

Поэтому Кремль будет наносить удары, чтобы предотвратить зерновой или иной экспорт без его согласия. Рост угроз приведет к росту страховых премий и компенсаций, это хорошо понимают в Москве. Путин очень хотел бы «продать» продление «зерновой договоренности» Эрдогану. У него есть о чем с ним говорить. Он также понимает, что китайцам прекращение совсем не нравится. Поэтому он постарается договориться.

Кроме того, он умеет читать геополитику – Запад многократно осудил прекращение, но реальных действий нет, а значит, как думает Путин, Запад не имеет воли действовать жестко и/или хочет договориться. Ведь Запад понимал, что Путин не продлит «зерновую конструкцию», поскольку он хочет показать себя не слабаком внутри РФ и получить хоть что-то в плане ослабления санкций – они действуют медленно, но их действие начало кусаться. Поэтому ответ на его действия должен быть готов заранее, но его нет, и это создает для Путина пространство для геополитического маневра – заинтересованных в продолжении много.

Но Кремль перешел, возможно, сам не до конца это понимая, новую важную линию, теперь это его война против всех, ведь страдает весь мир, и Кремль это осознает. «Пусть всем будет хуже», – теперь это один из принципов российской войны – кто-то поймет это сам, другим мы должны объяснить.

Павел Климкин, Facebook

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