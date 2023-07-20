В белорусских Duty Free хотят продавать мебель и бытовую технику

В белорусских Duty Free хотят продавать мебель и бытовую технику1
- 20.07.2023, 18:28
Вопрос подняли на заседании Евразийской экономической комиссии.
Представители Беларуси в Евразийской экономической комиссии лоббируют предложение о продаже в магазинах беспошлинной торговли «Дьюти Фри» мебели и бытовой техники. Вопрос подняли на недавнем совещании ЕЭК, передает пресс-служба организации.
В частности, сообщается о том, что белорусские бизнесмены хотят, чтобы ЕЭК снял запрет на беспошлинную торговлю громоздкими и тяжеловесными товарами в магазинах «Дьюти Фри».
Напомним, что на данный момент в ЕАЭС запрещается помещать под таможенную процедуру беспошлинной торговли товары тяжелее 20 килограммов и габаритами по длине, ширине и высоте свыше 2 метров.
В Беларуси предлагают данное ограничение снять из-за непростой экономической ситуации и необходимости роста продаж. С предложением предварительно в консультативном комитете Комиссии по таможенному регулированию с этим согласились. Поправки могут быть внесены в Таможенный кодекс ЕАЭС после проработки вопроса и оценки возможных последствий.
- Инициативу белорусских бизнесменов поддержали предприниматели других стран Евразийского экономического союза, которые приняли участие в мероприятии, - подчеркнули в пресс-службе.
При отмене запрета в белорусских «Дьюти Фри», а также в магазинах беспошлинной торговли других стран ЕАЭС, позволят продавать бытовую технику, мебель и другие габаритные товары.