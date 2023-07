Лучшие рецепты салатов из картофеля для шашлыков на выходные 21.07.2023, 11:08

Они станут хорошим дополнением к мясу, приготовленному на углях.

Летний сезон приносит множество возможностей побаловать себя любимыми блюдами. А с наступлением жаркой солнечной погоды многие поедут на природу готовить шашлыки. Картофельные салаты станут хорошим дополнением к мясу, приготовленному на углях, пишет Eat This, Not That.

Существует множество вариаций картофельных салатов, вы можете сами миксовать ингридиенты, главное, что они станут вкусным гарниром к шашлыку.

1. Полезный картофельный салат

Этот классический рецепт картофельного салата идеально подходит для тех, кто только начинает пробовать это летнее блюдо, поскольку список ингредиентов достаточно прост и понятен.

Для его приготовления требуется половина стакана майонеза, но если вы хотите сделать его еще более полезным, можете заменить майонез обычным греческим йогуртом.

Вам понадобится:

• 1,5 килограмма картофеля одинаковой величины;

• соль и черный перец по вкусу;

• 2 стебля сельдерея, нарезанные;

• 1⁄4 стакана нарезанных маринованных огурцов;

• 1 небольшая красная луковица, нарезанная;

• 2 ст.л. дижонской горчицы;

• 1⁄2 стакана майонеза;

• 2 ст.л. белого винного уксуса;

• 3 вкрутую сваренных яйца, измельченные;

• копченая паприка (по желанию).

Приготовление:

• положите картофель в большую кастрюлю и залейте достаточным количеством холодной воды, чтобы легко его покрыть;

• посолите воду 1 чайной ложкой соли и доведите до кипения. Варите картофель до полной готовности;

• когда картофель достаточно остынет, нарежьте его на кусочки размером 3⁄4 дюйма;

• положите в большую миску и добавьте сельдерей, маринованные огурцы, лук, горчицу, майонез, уксус и яйца, перемешайте.

2. Греческий картофельный салат

Этот рецепт очень похож на ваш любимый картофельный салат с детства, за исключением того, что в нем добавлено еще больше пикантных вкусов. Такие ингредиенты, как греческая заправка, вяленые помидоры и оливки, этот летний гарнир гарантированно поразит всех, кто его попробует.

Вам понадобится:

• греческая салатная заправка (оливковое масло, красный винный уксус, чеснок, сухая горчица, орегано и чабрец, соль и перец);

• молодой картофель;

• вяленые помидоры;

• оливки;

• красный лук;

• каперсы;

• свежий укроп;

• сыр фета.

Приготовление:

• отварите картофель;

• как только вареный картофель остынет, нарежьте его кусочками (пополам или четвертинками, в зависимости от размера картофеля);

• полить картофель рассолом от оставшегося каперсов, пока картофель еще теплый, сбрызните его рассолом от оставшегося каперсов;

• В миску с картофелем добавьте оливки, красный лук, каперсы, вяленые помидоры, укроп и творог, перемешайте с заправкой.

3. Немецкий картофельный салат

Картофельный салат без майонеза, он будет хорошим гарниром к шашлыку или другим блюдам, приготовленным на углях.

Вам понадобится:

• молодой картофель;

• бекон;

• красный лук;

• уксус;

• дижонская горчица;

• оливковое масло;

• соль и перец;

• зеленый лук;

• петрушка.

Приготовление:

• отварить картофель до мягкости;

• обжарить бекон до румяной корочки;

• к бекону добавляем нарезанный кубиками лук и готовим к карамелизации, затем добавляем уксус и горчицу;

• добавить уксус и горчицу, готовить еще в течение 2 минут, затем выключить огонь и добавить масло;

• добавляем в картофель хрустящий бекон, лук и петрушку;

• вылить тёплую заправку на картофель и перемешать.

