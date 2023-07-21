Александр Фридман: Выходец из номенклатуры может отправить Лукашенко в Гаагу 21.07.2023, 14:57

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Александр Фридман

Над белорусским правителем сгущаются тучи.

Политолог и историк Александр Фридман в интервью сайту Charter97.org прокомментировал отмену поездки Путина на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, где его мог ждать арест по ордеру Международного уголовного суда, а также оценил перспективы попадания Лукашенко в Гаагу:

— Давайте начнем с отмены поездки Путина на саммит БРИКС в ЮАР. Почему глава Кремля не поехал на саммит?

— Думаю, ЮАР не смогла или не захотела дать гарантии. Южная Африка — демократическое государство, у них эта тема стала внутриполитической, оппозиция решила ей воспользоваться. Оппозиция выдвигала требования, чтобы Путин был арестован, чтобы правительство объяснило, как себя будет вести.

Президент Сирил Рамафоса делал противоречивые заявления. С одной стороны — он не видит причин, почему был выдан ордер, а с другой — что его придется исполнить. Почему это выглядело странно? В случае ЮАР был прецедент. Эту страну посещал тогдашний президент Судана аль-Башир, против которого был выдан ордер. Тогда ЮАР проигнорировала ордер и не арестовала его. Но это аль-Башир, фигура не такого масштаба.

Я могу представить, что на Южную Африку было оказано большое давление. Им могло быть сказано, что если они примут Путина, он триумфально приедет и уедет, то у ЮАР будут проблемы. Западные страны, в первую очередь — США, Великобритания и Евросоюз, для них очень важный партнер. Поэтому ЮАР с Европейским союзом задираться по этому поводу не захотела.

Судя по всему, власти Южной Африки вели консультации с Москвой о различных форматах визита, что Путин будет участвовать по видеосвязи, а делегацию возглавит Лавров. А Россия, соответственно, попыталась их пугать.

У России и СССР есть старая традиция в отношениях к африканским странам. С одной стороны — подчеркивают, что с колониализмом ничего общего не имеют, с другой — расизм по отношению к африканским странам очень распространен. Думаю, что в Москве они размышляли таким образом: «Кто они вообще там такие в ЮАР, чтобы ставить какие-то условия и что-то высказывать».

По итогу к общему знаменателю они не пришли, Южная Африка решила действовать на опережение и заявила сама, что Путин не приедет. Тут очень важно, кто это сделал. Заявил об этом не Кремль, а ЮАР, Кремлю пришлось это подтверждать. Поэтому Россия оказалась не в очень хорошем положении, назовем это так. Сейчас они пытаются все дезавуировать: Путин полноценно примет участие. Смешно же. Да, его будут подключать по видеосвязи, но физически его в ЮАР не будет. Ордер создал для него реальные политические проблемы. Путина это, мягко говоря, не радует.

— Сильно ли это ударило по имиджу главы Кремля?

— Ударило очень сильно. Ведь они хорохолись и смеялись над Гаагой. «Если Путина арестуют — мы ответим и будет война». Однако все это разбилось о скалу реальности. Реальность такая: Россия — ядерная держава, но даже Южная Африка, которая не является мировой сверхдержавой, решила, что «Путин нам тут не нужен».

Это показало Путину, что он — изгой. Пожалуй, это одно из самых крупных международных поражений России с начала войны.

— На этой неделе в издании The Telegraph вышла статья о причастности Лукашенко к похищениям украинских детей. Насколько эта история приближает выдачу ордера от МУС?

— Над Лукашенко сгущаются тучи. Статья — это раз, резолюция Европарламента с призывом выдать ордер — два, есть еще странные признания Шевцова и реакция на них Международного Красного Креста. Все это в совокупности увеличивает вероятность выдачи ордера.

Если бы мы разговаривали неделю назад, то я бы сказал, что тут 50 на 50. Сейчас уже больше 50% вероятности, что ордер будет выдан. Есть, конечно же, различные аналитики, в том числе — в России, которые считают, что ордер на арест Лукашенко неизбежен. Я так не думаю, но считаю, что он вероятен.

Для Лукашенко это более неприятно. Ведь Путин стоит во главе ядерной сверхдержавы. А Лукашенко лишь кричит, что у него есть ядерное оружие, но все понимают, что Беларусь — не ядерное государство. Это первый момент. Второй момент — многих из тех, на арест кого выдавался ордер, он знал лично. Это и Каддафи, и Милошевич, и упомянутый уже мной аль-Башир. Лукашенко видел, чем их судьба завершилась.

Да, аль-Башира до сих пор не выдали, идет торг, но сейчас в Судане не до него, там свои разборки. Каддафи просто не успели выдать, а Милошевич в Гааге оказался.

Как раз ситуация с Милошевичем, поскольку это Европа, Лукашенко очень близка. Ведь Лукашенко, как любит говорить, был «погружен в балканское-югославскую тематику». Пример очень красноречивый. Ведь сербские власти после крушения режима Милошевича решили сразу две проблемы. С одной стороны — выдали его и получили отношения с ЕС, открыли для себя европейскую перспективу, а с другой — избавились от сильного политического соперника.

Думаю, что Лукашенко в состоянии перенести ситуацию Милошевича на свою. Даже если следующим главой Беларуси будет человек из номенклатуры, если будет выдан ордер, то с помощью выдачи Лукашенко можно будет решить сразу несколько проблем — и себя обелить, и договориться с Западом. Лукашенко видит, с какими проблемами связан сам факт выдачи ордера. Он бы хотел по миру, куда приглашают, покататься. Думать и размышлять «выдадут — не выдадут», «захватят — не захватят», он бы не хотел. Тут Путин грозит ядерным оружием, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС, а чем будет Лукашенко грозить?

— Получается, что вероятность того, что Лукашенко окажется в Гааге, выше, чем в случае Путина?

— Да, конечно. Чем слабее страна, чем слабее политик, тем больше шансов. В случае России такого никогда не было. Все-таки президент ядерной державы, никто не знает, как это может быть. А такие дикаторы, как Лукашенко, сплошь и рядом получали ордеры. Ладно Милошевич, участвовал в боевых действиях, войны начинал, ответственен за этнические чистки. Но в масштабах Сербии и Беларуси — радикальных отличий нет. Как и с африканскими странами. Поэтому привезти такую фигуру в Гаагу гораздо легче.

— Если Лукашенко боится ордера на арест, почему тогда открыто признается в том, что участвовал в вывозе детей, почему не даст команду замолчать всем этим Талаям, Шевцовым, Груздевым и так далее?

— Мне кажется, что идет игра. Они прекрасно понимают, что вопрос ордера — это вопрос доказательной базы, юридический вопрос. Почему был выдан ордер на арест Путина? Его подставила Львова-Белова, которая на каждом шагу подчеркивала, что «это сделал Путин». В Беларуси они пошли другим путем. Талай и Шевцов берут все на себя, они не говорят: мы выполнили волю Лукашенко. Особенно интересны заявления Шевцова. Он активизировался в связи с возможным ордером. Думаю, задача Шевцова — взять максимальную ответственность на себя. Для этого они будут использовать и Талая. Мол, ладно, вот для этих двоих выдавайте ордеры, а Лукашенко не трогайте.

— Давайте смоделируем ситуацию, при каких условиях белорусский правитель мог бы предстать перед МУС?

— Условия очень простые. Если будет смена власти в Беларуси или же он будет арестован где-то за пределами страны.

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