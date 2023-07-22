Армия Украины перехватила военную инициативу на всей линии фронта 22.07.2023, 14:46

Вслед за первой прорвана и вторая линия обороны российских войск.

Вооруженные силы Украины перехватили военную инициативу на всей линии фронта. Украинские силы обороны продвигаются каждый день и выгрызают как первую, так и вторую «оборонительные линии» российских войск. Армия еще не применила все свои силы и рано или поздно добьется успехов. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, он рассказал о том, что ВСУ завладели военной инициативой по всей линии фронта.

«По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, - это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы с других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне», - сказал Гаврилов.

По его словам, армия постоянно продвигается и выгрызает первую и вторую линию вражеских российских войск.

«Они понимают все вызовы, связанные с изменениями и другими вопросами, есть постоянный обмен информацией с партнерами, консультации на эту тему. Важно, что мы продвигаемся каждый день. Где-то на 100 метров, где-то - на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить», - отметил заместитель министра обороны.

Также он добавил, что все понимают ситуацию – Украина пока не применила свои силы на полную мощность.

«Поэтому ни у кого нет сомнений о продолжении помощи и о том, что рано или поздно мы добьемся успеха», - подчеркнул Владимир Гаврилов.

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