Белорусский художник потроллил россиян и организовал «крестный ход» со странными лозунгами 4 23.07.2023, 8:28

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Русские учителя отчитались, как вышли с нацистскими плакатами.

Художник Владислав Бохан, ранее работавший учителем в Минске, под видом «начальства» направил указания в ряд российских школ. Он попросил их провести «молебен о Победе» и прислать фотоотчет — и некоторые учебные заведения послушались. Описание пранка Бохан опубликовал в своем телеграм-канале.

Как написал пранкер, акция стала логическим продолжением предыдущих розыгрышей в Минске, Ушачах, Хойниках и российском Клине. Напомним, до этого Бохан, в частности, просил белорусские школы провести обсуждение нового варианта Конституции — и получил снимки.

На этот раз мужчина разослал в школы Курска и Курской области РФ письмо, в котором под видом сотрудника регионального отделения партии «Единая Россия» попросил учреждения принять участие во «Всероссийском молебне о Победе». К письму он прикрепил «положение», в котором описывалась сама акция.

Как признался блогер, изначально на призыв никто не откликнулся. Тогда он направил в школы другое письмо — в более жестком тоне и с требованием предоставить объяснительную записку о причинах неучастия в акции на имя главы обладминистрации.

«Мой первоначальный призыв к участию в «молебне за победу», который я отправлял несколько недель назад был проигнорирован, а сроки выполнения нарушены. Однако сегодня утром им на почту пришли письма, написанные с позиции взирающего сверху, и искалеченное годами слепой покорности сознание объектов принялось рисовать всевозможные угрозы их инстинкту выживания. Потому буквально через полтора часа мне на почту посыпались отчеты о проведенных наспех мероприятиях», — написал Бохан.

В итоге блогер опубликовал фото и видео, присланные ему сотрудниками нескольких школ (как минимум из трех учебных заведений).

Не некоторых снимках видны плакаты с лозунгами, содержание которых, вероятно, было описано в «положении». Например «Все для России» и «С нами Бог!» — это отсылки к лозунгам нацистов: Alles Für Deutschland («Все для Германии», лозунг штурмовиков СА), Gott mit Uns («С нами Бог», лозунг использовался на пряжках ремней солдат вермахта).

«Это очередная демонстрация механизации автократической системы. Когда путем подавления всякой инициативы, инакомыслия, критического мышления, человек в прямом смысле превращается в винтик внутри системы, в ИИ (искусственный интеллект. — Прим. ред.) или бота для воспроизведения текста или действий, теряя фактическую субъектность и осознанность действий, — написал пранкер. — Идея для данной акции родилась под переосмысленным впечатлением от картины И. Репина «Крестный ход в Курской губернии»: власть имущие с символами веры в руках с одной стороны и, погоняемая урядниками, беднота с другой».

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