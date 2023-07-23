Что известно о напарнике Лукашенко по хоккею Павле Белом, который вновь попал за решетку? 23.07.2023, 20:56

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Непростая судьба придворного.

На днях стало известно о задержании силовиками Лукашенко бывшего хоккеиста сборной Беларуси, а ныне владельца крупного застройщика «Тапас» Павла Белого. Сообщается, что 42-летнего бизнесмена задержали 19 июля – якобы за то, что не согласился с размером налогового штрафа для одной из его компаний и отказался его выплачивать, отмечает «Трибуна».

СМИ рассказывают, что последние годы у фирмы, которой владеет бизнесмен, дела шли не очень хорошо. Это связывают с уходом Белого из хоккейной команды Лукашенко. Источники рассказывают, что это произошло как минимум два года назад. Его фамилии нет в составе команды, что был опубликован четыре месяца назад. Также Белый давно не мелькал на фото с игр лукашенковской потешной дружины.

Кто такой Белый?

Он родился в семье хоккеиста Александра Левенштейна, который позже сменил фамилию на Белый. Белый-старший играл во второй лиге чемпионата СССР за столичное «Торпедо», а после окончания карьеры работал в Федерации хоккея Беларуси и был генеральным директором возрожденного минского «Динамо».

Павел – воспитанник столичной «Юности». Кроме родного клуба выступал за уфимский «Салават Юлаев», «Керамин», «Гомель» и минское «Динамо». Прошел всю вертикаль сборных и с 19 лет начал вызываться в «националку», где у него 24 игры и 9 (1+8) очков по системе «гол+пас». Также Белый является двукратным чемпионом Беларуси.

Карьеру закончил из-за травмы спины в 2007 году и с того момента стал на постоянной основе привлекаться в хоккейную команду Лукашенко, с которой выиграл несколько Рождественских турниров. Хоккеист-бизнесмен часто выходил с экс-главой НОК в одном звене и неоднократно ассистировал ему.

Еще параллельно с хоккейной карьерой Белый начал заниматься бизнесом. В 1998 году его отец основал компанию «Тапас», которая с 2001-го пришла в строительство – Павел же стал замом родителя. «Тапас» долгое время был одним из крупнейших застройщиков Минска. Компания возводила жилые комплексы «Аквамарин», «Парк-Сити», «Браславский», «Мегаполис», а также бизнес-центры «Департ» «Пассаж» и Futuris.

Ну а, пожалуй, самым известным «детищем» «Тапаса» является комплекс «Олимпик Парк». В 2017-м Лукашенко своим указом изменил границы микрорайона Лебяжий и разрешил строительство на территории биологического заказника, где возвели люксовое жилье. Землю застройщик также получил по льготным тарифам. Взамен же фирма Белого возвела ресторан на берегу «Лебяжьего», который позже был зарегистрирован на компанию «Лебяжий парк», учредителем которой является Национальный олимпийский комитет. Правда, в 2020-м НОК эту информацию опровергал.

В 2019-м Белый попал в топ-25 «самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси» в рейтинге издания «Ежедневник».

Это уже не первое задержание бизнесмена-хоккеиста

В 2012-м Белого уже задерживали - тогда он провел три дня в СИЗО КГБ (по имеющейся информации, находится там и сейчас). Придворного бизнесмена обвинили в том, что он вывел за границу 6 миллионов долларов. По другим сведениям, Белый поругался с сыном Лукашенко Виктором и между ними якобы даже произошла драка. После этого проверкой деятельности предпринимателя занялся КГБ.

Но Белый быстро был отпущен на свободу, а уже через несколько дней забросил три шайбы в составе команды Лукашенко в ворота команды Брестской области. Игра, по итогу, закончилось победой 11:4, а Белый был признан лучшим игроком встречи.

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