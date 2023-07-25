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США жестко отреагировали на заявление Лукашенко о походе «вагнеровцев» на Варшаву и Жешув

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  • 25.07.2023, 8:13
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США жестко отреагировали на заявление Лукашенко о походе «вагнеровцев» на Варшаву и Жешув

Пентагон будет защищать каждый дюйм территории НАТО.

США готовы защищать Польшу, а слова Александра Лукашенко о походе «вагнеровцев» на Варшаву и Жешув безответственны. Так прокомментировал заявления, сделанные на выходных, представитель Госдепартамента США Мэтью Милллер.

«Я скажу, что это еще один из серии безответственных комментариев Лукашенко. И единственное, что я повторю, как я уже говорил по другому поводу ранее на этом брифинге, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО», – сказал он.

В воскресенье Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным заявил, что ЧВК «Вагнер» начала «напрягать» его, так как хочет сходить «на экскурсию в Варшаву и Жешув», но он «держит их в центре».

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