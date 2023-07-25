Украинские морпехи «приземлили» российский вертолет Ка-52: яркие кадры
- 25.07.2023, 11:12
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«Аллигатора» сбили на Донбассе.
Бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты на Донбассе приземлили очередной российский вертолет. Уничтожен российский Ка-52 «Аллигатор».
Экипаж вертолета погиб. Об этом сообщил волонтер, общественный деятель и блогер Сергей Стерненко.
Морские пехотинцы из 38 ОБРМП уничтожили вражеский Ка-52 на Донбассе. Экипаж погиб, сообщил он.
«Российский Ка-52 отрицательно летает, весь экипаж отрицательно выжил», – написал Стерненко.
О ликвидации вражеской «птички» написал также волонтер Роман Синицын.
«Вечного полета братья». Очередной Ка-52 отрицательно приземлился, улучшился и горит сейчас. Приземление стало возможно благодаря искусным действиям зенитчиков 38-й отдельной бригады морской пехоты. Экипаж тоже улучшился», – отметил он, опубликовав фото остатков вертолета.
В бригаде сообщение Синицына репостнули, добавив от себя комментарий: «Доброе утро, Украина! Все будет 4.5.0 (военный сленг, означает «все спокойно», «все хорошо». – Ред.)».